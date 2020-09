Napoli, incendio collina dei Camaldoli/ Video “ritardo soccorsi, aria irrespirabile”

A partire da questo pomeriggio è divampato a Napoli un grave incendio di ampie proporzioni che ha intaccato la collina dei Camaldoli. Le prime fiamme sono state registrate intorno alle ore 16 interessando principalmente il versante che coinvolge il quartiere di Pianura, tra via Luigi Santamaria e via Vicinale dei Monti. A darne notizia è il quotidiano Il Riformista che ha riferito di numerosi segnalazioni ai Vigili del fuoco da parte dei residenti della zona spaventati. Sebbene abbiano intaccato principalmente la collina, infatti, le fiamme hanno rapidamente interessato anche una parte sempre più ampia facendo così spaventare le persone residenti del posto che hanno lamentato soprattutto l’arrivo in ritardo dei soccorsi: “E’ passata oltre mezz’ora ma per ora non è arrivato ancora nessun soccorso”, è la testimonianza raccolta da un cittadino che ha proseguito, preoccupato: “L’aria sta diventando irrespirabile e cenere nera sta arrivando sui balconi”. Al momento non sono ancora note le cause che avrebbero provocato il grave incendio per il quale si attende l’arrivo dei canadair al fine di domare le fiamme.

INCENDIO NAPOLI: LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO

Le prime squadre dei vigili del fuoco si sono recate sul posto, a Napoli, con l’intento di spegnere le fiamme divampate sulla collina dei Camaldoli nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 settembre, a partire dalla parte alta della zona, ovvero quella più vicina alle abitazioni. Il personale del 115, come riferisce IlRoma, avrebbe richiesto un mezzo aereo per domare il rogo che ha riguardato la folta vegetazione. L’elicottero sarebbe partito da Castellammare. Il rogo sarebbe visibile a chilometri di distanza, persino nei comuni limitrofi. Il grande caldo e il vento che soffia forte è risultato ancora più difficile riuscire a domare le fiamme. Le prime segnalazioni sono partite proprio da parte dei cittadini che hanno allertato prontamente le forze dell’ordine. Intanto online sono visibili le prime immagini relative al vasto incendio e dalle quali emerge la fitta nube bianca provocata dalle fiamme.





