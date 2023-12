Napoli Milionaria/ Trama, cast e come vedere in streaming il film con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo

Napoli Milionaria: anticipazioni e cast

Oggi, lunedì 18 dicembre, in prima serata, Raiuno trasmette Napoli Milionaria ovvero la rivisitazione della commedia teatrale di Eduardo De Filippo. Dopo Natale in casa Cupiello, Sabato, Domenica e lunedì e Filumena Marturano, torna l’appuntamento con un classico della commedia napoletana. Questa sera, i protagonisti di Napoli Milionaria sono Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, attori amatissimi dal telespettatori di Raiuno come interpreti della fiction Imma Tataranni. Con la Scalera e Massimiliano Gallo, nel cast ci sono anche Nunzia Schiano, Marcello Romolo, Michele Venitucci, Vincenzo Nemolato, Carolina Rapillo.

La regia è di Luca Miniero che ha rivisitato e attualizzato la trama della commedia di Eduardo De Filippo. «Nel capolavoro del drammaturgo napoletano ci sono tutte le istruzioni per ammodernarlo e rispettarlo – afferma il regista – Napoli Milionaria! è una commedia attualissima a seconda di come tocchi le corde».

Napoli Milionaria: la trama

Amalia (Vanessa Scalera) e il marito Gennaro (Massimiliano Gallo), con i tre figli Amedeo (Vincenzo Nemolato), Maria Rosaria (Carolina Rapillo) e la bambina di cinque anni Rituccia (Andrea Solimena), vivono a Napoli in una piccola casa. La loro situazione economica non è delle migliori e vivono di stenti. Lui è un ex tranviere che, per coprire i traffici di contrabbando della moglie si ritrova costretto a fare il finto morto.

Mentre sta comprando delle mele, Gennaro viene catturato e, dopo 13 mesi, torna devastato dalla guerra. Tornato a casa, però, trova tutto cambiato. La moglie, infatti, con il contrabbando, si è arricchita. Anche la vita dei figli è cambiata: Amedeo è un mariuolo di automobili, Maria Rosaria è incinta di un americano che si è dato alla fuga e Rituccia è a letto con la febbre. Solo la malattia della figlia piccola riuscirà a riavvicinare i due.

Come vedere in diretta streaming Napoli Milionaria

Napoli Milionaria può essere vista in diretta televisiva su Raiuno subito dopo la puntata odierna di Affari Tuoi. La commenta con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo può essere vista anche in diretta streaming su Raiplay scaricando l’applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili o collegandosi al sito.











