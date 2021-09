Natacha Rodriguez “Cr7? Gli ho mandato una foto del mio Lato B”/ “Poi ci siamo visti”

Natacha Rodriguez ha raccontato la sua notte di passione con Cristiano Ronaldo. La modella, parlando con il tabloid britannico Sun, ha raccontato di aver incontro CR7 nel 2015, quando lo stesso era appena uscito dalla relazione con la top model Irina Shayk e stava per incontrare Georgina Rodriguez, e in quel fragnente aveva appunto conosciuto Natacha. “Era l’una del mattino – ha raccontato la ragazza – e gli ho inviato una foto del mio fondoschiena scrivendogli ‘un bacio enorme’. Non avrei mai pensato che mi avrebbe risposto. Alle 6 del mattino invece mi ha mandato un messaggio – ha aggiunto Natacha – ed è lì che è tutto è iniziato. Tornando indietro, vorrei non averlo fatto”.

I due sono poi stati assieme una notte, precisamente in un appartamento di lusso dello stesso calciatore in quel di Lisbona, in Portogallo. “Non potevo credere che stavo entrando nell’appartamento di Cristiano Ronaldo – racconta l’emozione Natacha – il mio cuore batteva forte ma lui è stato molto gentile e dolce e mi ha detto di comportarmi come se fossi a casa mia. Così ho preso l’iniziativa, mi sono alzata, ho lasciato cadere i pantaloni e mi sono chinata per mostrargli il fondoschiena. L’ha colpito e ha detto che gli piaceva”.

NATACHA RODRIGUEZ SU CRISTIANO RONALDO: DOPO L’SMS, BLOCCATA SU TUTTI I SOCIAL

Dopo aver consumato un rapporto, Cristiano Ronaldo, all’epoca nel Real Madrid, avrebbe spedito un altro messaggio alla giovane, facendole capire che i due si sarebbero rivisti: “Mi è piaciuto. Ci rivedremo un giorno. Top secret, per favore. Baci”. Peccato però che nei fatti non andò così visto che la modella venne successivamente bloccata su tutti i social dallo stesso asso lusitano, così come racconta amareggiata Natacha: “Avrò sempre la sensazione che poteva esserci di più per noi, anche se non fossimo diventati fidanzati, ma lui mi ha gettata via e potrebbe fare lo stesso con Georgina. Mi ha fatto male il modo in cui mi ha lasciato, bloccandomi su Instagram dopo aver dormito insieme. Fa ancora male”.

Quindi la Rodriguez conclude la sua intervista con un monito in favore di Georgina, la compagnia attuale di CR7 nonché madre della sua ultima figlia: “Cristiano sarebbe una grande conquista per chiunque e Georgina dovrebbe fare attenzione. Dicono che i leopardi non cambiano mai posto e i calciatori ricevono molta attenzione da belle donne pronte a saltar loro addosso. Sarà lo stesso a Manchester. Nonostante quello che ci è successo, spero e prego che continuino insieme. Sembrano formare la coppia perfetta e credo che Cristiano possa essere cambiato: la sua famiglia è cresciuta e ora è più più vecchio e più saggio”.



