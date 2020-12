Natale a Casa Totti/ Video, Ilary Blasi prende in giro Babbo Francesco

Se fosse un film lo intitolerebbero come il più classico dei cinepanettoni “Natale a casa Totti”. Ilary Blasi e Francesco Totti si rendono protagonisti di un video sui social network che sta entrando in trend top pronto a diventare virale. La conduttrice infatti ha pubblicato una foto che ritraeva un giovanissimo Totti intento a consegnare doni vestito da Babbo Natale, una foto che risaliva a circa venti anni fa. Ignaro di tutto Francesco non si è subito reso conto che era stato vittima di uno scherzo e ha chiesto alla moglie quali fossero i suoi problemi e quali i motivi che l’avevano portata a sganasciarsi dalle risate. Alla fine ne sono usciti simpatici come il solito e in grado di portare momenti di serenità anche ai loro fan.

Natale a Casa Totti, quanto bene fa la coppia?

Il Natale a Casa Totti è l’ennesimo pretesto della coppia per lanciare un messaggio distensivo in grado di far sorridere tutti in un momento così difficile per il nostro paese e non solo. Spesso Ilary Blasi e il marito Francesco Totti, ex storico capitano dell’As Roma, hanno usato la loro popolarità sui social network, e non solo, per farsi vettori di messaggi importanti o per lanciare iniziative in grado di sensibilizzare il pubblico di fronte a delle questioni difficili da comprendere o sulle quali era necessario seminare attenzione. Persone per bene e con una vita normale hanno avuto sempre la delicatezza di far notare a tutti la sana importanza dei valori e quanto cuore siano pronti a mettere in ballo per il prossimo.





