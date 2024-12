COME REGALARVI UN NATALE GREEN 2024

Un futuro migliore, non solo per voi, ma per tutto il pianeta: con un Natale green 2024 potete festeggiare in modo sostenibile e dare il vostro contributo. La magia delle feste non verrà intaccata dagli accorgimenti nel rispetto dell’ambiente, anzi con le nostre idee e proposte potete creare legami più profondi con gesti concreti e profondi. Lasciatevi alle spalle la cultura consumistica, aprite una nuova era puntando su un uso consapevole dell’energia, riducendo gli sprechi e optando per il riciclo.

Partiamo dai regali, visto che parliamo pur sempre di festività natalizie. Come fare un regalo bello e sostenibile? Per essere definito tale deve essere utile, quindi bisogna puntare su qualcosa da usare e, quindi, deve essere duraturo. Ad esempio, un prodotto artigianale è resistente, essendo stato realizzati con materiali di qualità e con cura, in particolare da aziende che sono attente al ciclo produttivo sostenibile.

Ma non ci sono solo oggetti: potete regalare esperienze, ad esempio biglietti per concerti, mostre, spettacoli e percorsi, o magari dei corsi, da quelli formativi a quelli fisici. Se volete regalare dei capi di abbigliamento, potete optare per il vintage, che sta ispirando gli stessi brand della moda.

NATALE GREEN 2024: LA SPESA INTELLIGENTE E I PRODOTTI A KM ZERO

Ma il Natale green 2024 passa anche dalla tavola: per quanto riguarda le pietanze da preparare, potete scegliere prodotti alimentari a km zero, quindi mettendo nei piatti cibi locali di qualità. Le abitudini alimentari sono fondamentali anche per rendere le festività sostenibili, a partire dalla lotta contro gli sprechi. Non è solo questione di quantità, ma anche di tipi di prodotti. Quindi, da un lato bisogna tener conto del numero degli ospiti per farsi un’idea della quantità necessaria, dall’altro bisogna fare attenzione alla stagionalità degli alimenti.

In questo modo, non solo risparmiate economicamente, ma producete anche un impatto minore sull’ambiente, peraltro omaggiando le tradizioni del posto. Questo vale anche per il pesce: è consigliabile limitare il consumo di quello di allevamento, inoltre potete provare il granchio blu al posto dei crostacei e molluschi più comuni. Quindi, il Natale green 2024 passa anche da una spesa intelligente, ma se comunque avanza qualcosa, potete consumarlo nei giorni successivi o preparare delle doggy bag per gli ospiti.

NATALE GREEN 2024: DALLE DECORAZIONI AGLI SPOSTAMENTI

Passiamo alle decorazioni, per le quali è impiegata troppa plastica: in primis, potete riutilizzare gli addobbi, anziché comprarne sempre nuovi, aggiungendo magari solo qualche tocco di novità, anche usufruendo dell’ambiente circostante, come materiali che potete trovare in giardino o al parco. Ci sono poi le decorazioni luminose: ora si vendono quelle a LED che garantiscono un risparmio, ma è importante scegliere quelle più durature, usare solo quelle che servono e non necessariamente dal primo pomeriggio.

Per quanto riguarda le abitudini, serve che siano sostenibili anche quelle che riguardano gli spostamenti: ci si può recare a piedi nei posti dove fare la spesa o usare i mezzi pubblici. Vi farete anche bene, perché accumulerete meno stress per via del traffico e della caccia al parcheggio. Peraltro, possono essere abitudini utili anche post pranzo: una bella passeggiata fa comodo e contribuire a un Natale green 2024.