Natale tra le stelle/ Su Rai 1 il film con Bethany Joy Lenz

Natale tra le stelle è un film del 2018 di genere sentimentale, che verrà trasmesso su Rai 1 alle ore 23.35 oggi, 2 gennaio.

Il film Natale tra le stelle è stato diretto da Christie Will Wolf e prodotto in Canada. Tra i principali interpreti del film ci sono Bethany Joy Lenz, John Schneider, Marcus Rosner, Sharon Lawrence, Lauren London, Rhonda Dent, Oliver Rice, Nicole Hombrebueno.

Natale tra le stelle è classificato come un film natalizio di genere sentimentale da trasmettere in televisione durante le vacanze di Natale. Si tratta sicuramente di un lavoro in linea con questo periodo che però ha poco da dare a livello di qualità cinematografica. Girato per la televisione non è mai andato in sala e i motivi a una prima visione sono ben evidenti.

Natale tra le stelle, la trama del film

Natale tra le stelle racconta le vicende di Ellie, una donna che lavora in città, ma ciò non la soddisfa abbastanza. Ormai Natale è alle porte, e quindi viene chiamata dal padre affinché lei possa aiutarlo col vivaio di stelle di Natale durante il periodo natalizio.

Dopo il suo ritorno viene a sapere che per diverse motivazioni, come la stanchezza e la diminuzione delle vendite di anno in anno, il padre ha pensato che la cosa migliore fosse la vendita della sua attività. Le cose cominciano a precipitare fino a quando non viene commissionata la consegna di 10.000 piante in occasione della sfilata annuale della città, che è sempre più vicina.

Il problema è che le stelle di Natale non sembrano collaborare: cambiano colore, diventando rosse molto lentamente. Ellie cerca una soluzione al grave problema, ma intanto sta diventando un’occasione per riscoprire meglio le sue origini. Finisce anche per innamorarsi di un giovane botanico del luogo. L’intelligenza e la strategia di Ellie salvano il vivaio dalla bancarotta e la famiglia da una situazione che si sarebbe verificata ancora più gravosa. Il giovane botanico la sostiene in questa difficile impresa, aiutandola a far progredire e a far acquisire alle stelle di Natale il colore velocemente.

