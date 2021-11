Natalia Chinni, cugino indagato/ “Non ho fatto niente, ho detto tutto ai carabinieri”

Chi ha ucciso Natalia Chinni, insegnante di 72 anni in pensione, trovata senza vita dal figlia a Gaggio Montano, in provincia di Bologna? Se le è chiesto stamane anche il programma Mattino 5, che è andato a intervistare quello che ad oggi risulta essere l’unico indagato per l’assassinio della donna, un cugino della stessa con cui la vittima in passato, come spiega il programma di Canale 5, aveva avuto degli screzi. “Mi dispiace tanto tanto per quello che è successo – sono le parole dell’uomo raggiunto dai microfoni del programma condotto da Federica Paniccui – sono sconvolto. L’altra sera, mi scuso con la collega, ho dei dolori fisici, io non c’entro niente con queste cose e ho detto ai carabinieri tutto quello che so, cercate di capirmi”.

Laura Ziliani, avvocati Mirto annullano incontro con don Patti/ "Udienza improvvisa…"

L’uomo è indagato a piede libero ed è stato interrogato per più di dieci ore dai carabinieri negli scorsi giorni; lo stesso si proclama comunque innocente, dice di essere stato sempre con la moglie, e anche se è un ex cacciatore, spiega di non avere un’arma.

NATALIA CHINNI, IL CUGINO SI DICHIARA INNOCENTE: CHI L’HA UCCISA?

Natalia Chinni sarebbe deceduta a seguito di un colpo sparato proprio da un’arma di grosso calibro, morta dopo una lunga agonia per choc emorragico. Chi è stato a ridurla in questo modo? Le indagini sono in corso e le forze dell’ordine stanno scandagliando la zona per recuperare prima di tutto l’arma del delitto.

Omicidio Ilenia Fabbri, figlia Arianna "Prendo farmaci per dormire"/ "È una condanna"

In un fiume vicino al ritrovamento del cadavere sono stati rinvenuti dei proiettili, forse appartenenti all’arma usata per uccidere Natalia, mentre il cugino è stato sottoposto al test dello stub, l’esame che permette di capire se vi siano residui di armi da sparo. “Non stiamo molto bene – ha aggiunto la moglie del cugino, sempre raggiunta dai microfoni di Mattino 5 – abbiamo detto tutto ai carabinieri”. Un’amica, ha aggiunto: “Eravamo amiche, un’ottima famiglia, son rimasta male”.

LEGGI ANCHE:

Dora Lagreca, ex fidanzata di Antonio Capasso/ “Non era geloso e neanche aggressivo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA