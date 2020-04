NATALIA ESTRADA, CHE FINE HA FATTO?/ L’ex showgirl ora gestisce un maneggio

Pubblicità

Natalia Estrada, che fine ha fatto? L’ormai ex showgirl è stata per anni uno dei volti più conosciuti della tv generalista, soprattutto nel corso della sua militanza sulle reti Mediaset. Il matrimonio con Giorgio Mastrota, poi il divorzio e la relazione con Paolo Berlusconi che l’ha portata sulle copertine delle principali riviste di gossip per molto tempo. La carriera di Natalia prima di tutto questo fece registrare il boom nel 1996 quando uscì “Il Ciclone“, il film di maggior successo di Leonardo Pieraccioni. Da ballerina spagnola a volto familiare del cinema e della tv e cantante, nel 1998 Natalia Estrada diventò anche mamma con la nascita della piccola Natalia jr. Che vent’anni dopo ha reso nonni lei e Mastrota, che si sono riavvicinati proprio grazie al nipotino. Il turbinio di quegli anni però è storia passata, Natalia Estrada si è ora definitivamente allontanata dalla luce dei riflettori e ora vive una vita completamente diversa che non tutti conoscono, essendosi ritirata dalla vita pubblica.

LA PASSIONE PER L’EQUITAZIONE

Natalia Estrada si è allontanata dal mondo dello spettacolo nel 2006 e la sua vita ha subito un ulteriore svolta grazie all’incontro con Andrea Mischianti, che col tempo è diventato suo marito. E assieme ad Andrea Natalia ha avviato la sua nuova attività, la gestione di un maneggio a Cortazzone in Piemonte, in provincia di Asti. La passione per l’equitazione è esplosa in maniera fragorosa nella vita di Natalia Estrada, diventando il centro della sua attività conciliando lavoro con passione. Il mondo della televisione è ormai acqua passata, tanto che in una delle sue ultime, rare interviste l’ex showgirl ha raccontato di non possedere nemmeno la tv in casa ed uscire di rado al di là dell’attività del maneggio, allontanandosi solo per qualche spesa necessaria. Gli anni Novanta restano un ricordo prezioso ma i cavalli sono diventati il nuovo amore di Natalia Estrada, col raffinato mondo dell’equitazione e il maneggio da gestire che riempiono ormai, assieme alla famiglia, in maniera completa le sue giornate.



