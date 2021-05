Natalia Paragoni choc: “Ho perso un bambino”/ “L’aborto è stato un dolore immenso…”

Natalia Paragoni si è fatta conoscere dal grande pubblico come corteggiatrice di Uomini e donne. Bellissima, schietta e diretta, nel programma di Maria De Filippi, ha conosciuto Andrea Zelletta con cui è felicemente fidanzata. Prima d’incontrare Andrea, innamorarsi di lui e iniziare una convivenza, Natalia ha avuto altre storie di cui ha deciso di parlare nella sua autobiografia intitolata “La vita secondo Naty” uscita il 6 aprile. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è così raccontata a 360 gradi aprendo anche i cassetti più dolorosi della sua vita. In passato, infatti, Natalia ha vissuto un amore difficile che l’ha fatta molto soffrire. “È stato un amore vissuto in modo sbagliato e che mi ha fatto sentire sbagliata. Ne ho preso coscienza a 19 anni, guardando le mie amiche. Loro potevano uscire vestite in un modo che io non potevo permettermi. Dovevo girare sempre con la testa e lo sguardo bassi”, ha raccontato Natalia Paragoni a Diva e Donna.

Natalia Paragoni e il dramma dell’aborto: “Ero felice quando sono rimasta incinta”

A soli 23 anni, Natalia Paragoni ha dovuto già affrontare momenti difficili. Uno dei più dokorosi è stato sicuramente quello successivo all’aborto spontaneo. Dopo aver detto addio al fidanzato geloso, nella vita di Natalia, è arrivato un grande amore. Con un grande desiderio di maternità, Natalia, a Diva e Donna, ha raccontato di essere stata felice quando è rimasta incinta. Purtroppo, però, l’ex corteggiatrice ha avuto un aborto spontaneo. “Il desiderio di maternità in me è nato presto. Quando sono rimasta incinta ero felice, ma avevo i paraocchi, non conoscevo bene il mio compagno, ero impulsiva e immatura. Purtroppo ho perso il bambino, è stato un dolore immenso”, ha aggiunto Natalia che ha spiegato anche di aver sofferto di dislessia da piccola. Oggi, spera di realizzare il sogno di diventare mamma accanto al fidanzato Andrea.

