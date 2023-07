Natalia Paragoni choc: “Piango sempre, tanti pensieri negativi”/ Crisi post parto per l’ex di Uomini e Donne

Natalia Paragoni, sfogo dopo il parto per l’ex volto di Uomini e Donne

Pochi giorni fa Natalia Paragoni è diventata mamma per la prima volta. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato alla luce Ginevra, prima figlia avuta da Andrea Zelletta. Un momento sicuramente magico ma al contempo complicato. Lo ha sottolineato proprio Natalia alcune ore dopo il parto, spiegando le insicurezze e paure di una neo mamma.

“Le domande più frequenti che mi faccio sono: Sono in grado? Potrò farcela? – ha spiegato la neo mamma poche ore dopo il parto, come riporta Novella 2000; quindi ha aggiunto – Sono un po’ assente, ma il momento che sto passando è una delle cose più belle della mia vita, ma anche la più difficile. Mi stanno travolgendo 473763 emozioni e pensieri, negativi e positivi. Piango sempre, come non mai!”

Natalia Paragoni, le difficoltà da neo mamma e la scelta per la figlia Ginevra

Natalia Paragoni, 25 anni, sta vivendo una nuova fase della sua vita, tanto bella quanto complicata. L’ex volto di Uomini e Donne ha voluto condividere queste sensazioni con i suoi tanti follower, molti dei quali le hanno dimostrato solidarietà, spiegando di aver vissuto emozioni e situazioni simili.

Sempre sui social, poco prima della nascita di Ginevra, Natalia ha parlato anche della possibilità di mostrare la piccola sui social, dichiarando: “È un argomento complicato, difficile. Ne abbiamo parlato tanto, sia con le nostre famiglie che con i nostri più cari amici. Non saprei dirvi, non saprei tuttora. Però se mi conoscete un po’ sapete che io sono molto riservata a livello familiare. Siamo una coppia molto riservata, quindi boh, non so. Non so rispondere in questo momento“.

