Natalia Paragoni lascia Instagram/ “Sono molto arrabbiata e dispiaciuta”

Natalia Paragoni lascia temporaneamente Instagram. Ad annunciarlo è stata la stessa fidanzata di Andrea Zelletta attraverso una storia con cui ha spiegato ai followers il motivo di tale decisione. Tutto è nato quando il numero dei followers è improvvisamente aumentato. La velocità con cui è cresciuto il numero delle persone che la seguono ha immediatamente ha preoccupato la Paragoni che, dopo le prime verifiche, ha annunciato tutto sui social prima di prendersi una pausa.

Natalia Paragoni, infatti, teme che qualcuno abbia attivato dei bot per compromettere il suo profilo Instagram. Il numero dei followers, ieri, aveva raggiunto un milione mentre oggi sta lentamente scendendo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, probabilmente tornerà sui social solo quando avrà capito cos’è successo realmente al suo profilo.

Natalia Paragoni, il ritorno sui social

“Ciao a tutti, volevo rendervi partecipi dell’incresciosa situazione che sto vivendo. Da ieri ho notato una crescita spropositata del numero dei miei follower, temo che qualcuno mi abbia attivato un bot per dispetto o peggio ancora per arrecarmi un danno. Sto cercando di risolvere il problema insieme alla mia agenzia. A breve chiuderò momentaneamente il profilo per cercare di arginare la cosa. Credetemi, sono molto arrabbiata e dispiaciuta. Vi terrò aggiornati”.

Con queste parole Natalia Paragoni ha spiegato il motivo del suo allontanamento temporaneo dai social. Oggi, però, pur non condividendo alcuna storia, la fidanzata di Andrea Zelletta ha pubblicato una foto. “La mia più grande forza è essere me stessa”, ha scritto la Paragoni che ha anche reso privato il profilo.

