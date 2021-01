Natalia Paragoni: “No al prolungamento del GF Vip”/ “Sono persone, non oggetti”

Natalia Paragoni dice no al prolugamento del Grande Fratello Vip 2020. Il reality è iniziato lo scorso 14 settembre e si sarebbe dovuto concludere a dicembre. Tuttavia, un primo prolungamento ha fatto slittare inizialmente la data della finale all’8 febbraio portando i concorrenti che sono entrati per primi nella casa a scegliere. Se Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Adua Del Vesco, Maria Teresa Ruta, Andrea Zelletta, Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli hanno scelto di continuare l’avventura nella casa di Cinecittà, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno abbandonato la casa. Notizia delle ultime ore è il prolungamento del reality al 26 febbraio. Una notizia che ha scatenato una dura protesta su Twitter dove gli utenti hanno lanciato l’hashtag #noalprolungamentoGF. Un hashtag che è stato usato anche da Natalia Paragoni che, lontana dal fidanzato Andrea Zelletta da quattro mesi, dice no ad un ulteriore prolungamento.

NATALIA PARAGONI CONTRO IL PROLUNGAMENTO DEL GRANDE FRATELLO VIP: IL WEB SI SCHIERA CON LEI

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono lontani da ben 123 giorni. Per la coppia nata nello studio di Uomini e Donne non è stato facile affrontare quattro mesi senza vedersi e, di fronte ad un probabile, nuovo prolungamento del reality, l’ex corteggiatrice pubblica tra le storie di Instagram un post con cui si dice contraria alla decisione di allungare ancora la durata del Grande Fratello Vip 2020. “Maria Teresa ha avuto un crollo. Rosalinda si sente mancare l’aria. Tommaso ha l’ansia da giorni. Stefania e Andrea sono sempre più giù di morale. Pier e Giulia sono distrutti e li stanno facendo sentire sbagliati in tutti i modi. Sono persone, non oggetti”, si legge nel post condiviso sui social dalla Paragoni. A schierarsi con lei sono tantissimi utenti di Twitter che sperano in un dietrofront della produzione.



