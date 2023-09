Natalia Paragoni: “Sto per sposarmi…”/ Matrimonio in vista con Andrea Zelletta? Web in tilt!

Natalia Paragoni si sposa con Andrea Zelletta? Spunta un messaggio sibillino

Natalia Paragoni torna al centro della cronaca rosa e il motivo é per il sospetto annuncio del suo matrimonio con Andrea Zelletta, che ora manda il web in tilt. Il sospetto generale maturato dall’occhio pubblico attivo nel web, nasce alla luce di un nuovo messaggio diramato a mezzo social dove l’ex corteggiatrice di Uomini e donne annuncerebbe una ventata di aria al profumo di fiori d’arancio, all’orizzonte, per lei, e non solo.

Riattivatasi a mezzo Instagram stories, la bella influencer dagli occhi di ghiaccio si lascia andare ad uno scatto intimista, e, ammiccando all’obiettivo fotografico della sua postazione da pose social in remoto, rilascia a corredo dello stesso un’affermazione allusiva ad un possibile matrimonio all’orizzonte .

“Mi sto per sposare…siete felici?”, scrive l’ex corteggiatrice di Uomini e donne, reduce dal parto della primogenita Ginevra, concepita con Andrea Zelletta. A quanto pare, quindi, stando al sospetto del web in corso che aleggia sulla coppia formatasi nello studio di Uomini e donne, Natalia Paragoni avrebbe ricevuto una proposta di matrimonio da parte dell’ex tronista di Uomini e donne, il quale fa ora parlare di sé al centro della cronaca rosa in particolare per la sua svolta in fatto di hair look, dal momento che sfoggia un nuovo taglio di capelli dalla tinta biondo platino.

I fan di Natalia e Andrea sognano il matrimonio, per la coppia nata a Uomini e donne

Il sogno del grande passo sull’altare per Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, maturato in primis dai fan della coppia nata a Uomini e donne, potrebbe, quindi, concretizzarsi molto presto, a dispetto delle critiche dei detrattori che tacciano i due giovani di un amore fondato su una strategia di marketing volta a garanzia di visibilità a beneficio del tornaconto economico, personale, e il business.

Recentemente, Natalia Paragoni aveva fatto parlare di sé per il pancione mostrato in bella vista all’occhio pubblico, mentre era in dolce attesa della primogenita figlia Ginevra, al nono mese di gravidanza. E, intanto, sulla scia del messaggio sibillino rilasciato dall’ex volto-icona bionda storica di Uomini e donne, fa tendenza online il gossip sul possibile matrimonio all’orizzonte per la coppia nata al dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi.

“Anche al Comune solo io e lui” aveva dichiarato Natalia Paragoni in una recente confidenza rilasciata nelle stories Instagram, lasciando intendere di essere desiderosa del Grande passo sull’altare.

Nel frattempo, intanto, anche l’altro ex Uomini e donne Daniele Dal Moro si dichiara prossimo al matrimonio…











