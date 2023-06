Natalie Portman e Benjamin Millepied in crisi?/ Lui avrebbe tradito l’attrice con Camille Etienne

Natalie Portman tradita dal marito? L’indiscrezione bomba sulla coppia

Natalie Portman, attrice vincitrice dell’Oscar per il film Il cigno nero, è finita al centro dell’attenzione mediatica a causa del rapporto con il marito il coreografo Benjamin Millepied. Secondo i giornali scandalistici esteri, la coppia starebbe attraversando un momento di crisi a causa del tradimento di lui.

Secondo i rumor diffusi da Page Six, il coreografo avrebbe avuto una relazione extraconiugale con una nota attivista per il clima. Si tratta di Camille Etienne, più giovane di lui di 20 anni, che sarebbe stata paparazzata insieme a Millepied in circostanze sospette. I due sarebbero stati avvistati entrare insieme in ufficio, per poi uscire due ore dopo circa a distanza di pochi secondi l’una dall’altra. Il loro comportamento potrebbe suggerire un incontro passionale tra i due che avrebbero cercato di eludere i paparazzi.

Natalie Portman in crisi con il marito? Lei lo avrebbe perdonato

La famosa star del cinema Natalie Portman, secondo la stampa estera, avrebbe scoperto il tradimento del marito Benjamin Millepied già da diverso tempo. La coppia avrebbe già attraversato una crisi lo scorso anno, ma si sarebbe riavvicinata nel massimo riserbo della loro vita coniugale e lontana dai riflettori.

Secondo l’indiscrezione del Daily Mail, l’attrice avrebbe perdonato la “scappatella” del marito con Camille perchè: “È stata di breve durata ed è finita“. Il flirt, dunque, sarebbe stato molto breve e poco importante tanto da indurre Natalie a mettere da parte l’orgoglio e salvare il suo matrimonio. Non ci sono ovviamente conferme ufficiali su quanto avvenuto alla coppia, e neanche del tradimento del coreografo ma la stampa sembra avere più di una certezza.

