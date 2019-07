Natalie Portman sarà il nuovo Thor/ Dea del Tuono nel nuovo film della Marvel

Natalie Portman sarà la versione femminile di Thor. L’attrice premio Oscar diventerà una supereroina nel quarto episodio della saga della Marvel, recitando la parte della dea del Tuono. L’annuncio è stato fatto ai Comic-Con 2019. Nei primi due film della Marvel ha vestito i panni dell’astrofisica Jane Foster, amore terreno del dio del Tuono, ma non ha voluto partecipare al terzo episodio “Thor: Ragnarok”. Ora ritorna nella saga di Thor, richiamata dai produttori. La star di Hollywood riprenderà il ruolo della fidanzata del supereroe interpretato da Chris Hemsworth. Nel quarto episodio sarà in grado di controllare il martello “frantumatore”, il Mjolnir, che è virtualmente indistruttibile, oltre a conferire immensi poteri a chi lo impugna. Dunque, Jane si trasformerà nella versione femminile di Thor. La data da fissare sul calendario è il 5 novembre 2021, da segnare col nome della pellicola, “Thor: Love and Thunder”.

NATALIE PORTMAN SARÀ IL NUOVO THOR

Il colpo di scena è stato annunciato nella Convention annuale che si tiene a San Diego in California ed è dedicata al mondo dei fumetti. Presente alla rassegna anche Natalie Portman, che ha confermato la partecipazione al film dichiarando che non vede l’ora di diventare la dea del Tuono. «Sono così felice di interpretare la versione femminile di Thor», ha scritto poi su Instagram l’attrice allegando una foto nella quale è immortalata con il Mjolnir tra le mani. La regia è stata affidata di nuovo al neozelandese Taika Waititi, che ha firmato il terzo capitolo della saga. Proprio lui ha consegnato il martello all’attrice premio Oscar. Al fianco della supereroina ci sarà anche Chris Hemsworth nei panni del dio del Tuono e Tessa Thompson che sarà “Valchiria”, la guerriera Asgardiana primo eroe LGBTQ dell’universo cinematografico della Marvel. Riguardo la trama, si sa che è basata sulla serie dei fumetti originali “The Mighty Thor” di Jason Aron: il dio del Tuono cede i superpoteri alla partner.





© RIPRODUZIONE RISERVATA