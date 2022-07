Natasha Martino al Grande Fratello Vip 7?/ Il web pensa alla tiktoker che racconta…

Natasha Martino al Grande Fratello Vip 7?

I rumors sui concorrenti del Grande Fratello Vip 7 continuano. Dopo l’ultimo indizio condiviso da Alfonso Signorini e che sembrerebbe portare ad Antonino Spinalbese, il web lancia un nuovo nome che potrebbe essere una vera sorpresa per il reality qualora Alfonso Signorini decidesse di ascoltare l’appello del popolo dei social. Nelle scorse settimane, al GF Vip 7, era stata affiancata Elisa Esposito, la prof di corsivo che avrebbe dovuto varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà.

Partecipazione che, salvo clamorosi colpi di scena, non ci sarà. Tuttavia, in rappresenta del mondo di Tik Tok, nella casa di Cinecittà, gli utenti di Twitter vedrebbero benissimo Nathasha Martino che, con i suoi video sta spopolando proprio su Tik Tok dove è seguita da quasi 535mila followers.

Chi è Nathasha Martino

Nathasha Martino è una giovane tiktoker che ha conquistato followers e popolarità raccontando cosa mangia a colazione, pranzo e cena con la sua famiglia. Come riporta il portale BlogTivvù, ha una sorella e un fratello. Su Tik Tok pubblica video in cui mostra la colazione, il pranzo e la cena che fa in famiglia, compresi anche i panini che mangiano quando scelgono di trascorrere una giornata al mare. Con la sua semplicità e spontaneità, Nathasha ha conquistato tutti e su Twitter lanciano l’idea di averla nella casa del Grande Fratello Vip 7.

Nathasha ha anche un profilo Instagram seguito da qyasi 19mila followers. Rispondendo alle domande degli utenti che le hanno chiesto se entrerebbe nella casa del Grande Fratello Vip, ha risposto: “Non lo so… io penso che nella vita bisogna accettare nuove sfide. Per me andare in TV sarebbe una grande sfida!”.

