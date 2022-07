Grande Fratello Vip 7, impazza il totonomi dei concorrenti/ Spuntano Antonio Razzi…

Grande Fratello Vip 7, al via il totonomi. Chi entrerà nella casa?

Il Grande Fratello Vip sta scaldando i motori. La nuova edizione del reality è in partenza il prossimo 12 settembre. In queste settimane si sta scatenando il totonomi sui possibili concorrenti che potrebbero varcare la porta rossa. Al momento mancano conferme ufficiali in quanto Alfonso Signorini ha solo seminato indizi su Instagram. Nella casa più spiata d’Italia potrebbero entrare l’ex politico Antonio Razzi ma anche Antonino Spinalbese. L’ex compagno di Belen Rodriguez sarebbe pronto ad entrare nel cast della settima edizione del Grande Fratello Vip. Proprio ieri il conduttore ha postato un mazzo di chiavi, delle cuffiette per ascoltare musica e una cover di un cellulare. La stessa foto, postata da Deianira Marzano è stata attribuita ad Antonino Spinalbese. Il suo nome sembrerebbe essere confermato da più fonti.

Tra gli altri nomi spunta anche quello di Alvaro Vitali, il Pierino della commedia italiana. Per l’attore comico sarebbe un’occasione per far conoscere al pubblico alcune sfumature del suo carattere: “Potrebbe essere l’occasione giusta. E’ un’esperienza che mi incuriosisce molto. Non aggiungerebbe nulla alla mia carriera ma sono certo che mi divertirei tanto”. A mettersi in gioco potrebbero arrivare anche Guendalina Canessa e Carolina Marconi e personaggi del momento come l’influencer Asia Gianese.

Al Grande Fratello Vip potrebbero approdare altri concorrenti. Certa la presenza di Ginevra Lamborghini. Sorella di Elettra Lamborghini che come lei nel mondo della musica, Ginevra avrebbe dovuto fare il suo ingresso già a dicembre 2020, con la seconda tornata di vip nell’edizione vinta da Zorzi. Ginevra aveva però rinunciato impuntandosi sulla volontà che non si indagasse troppo sui rapporti familiari. Alfonso Signorini si era parecchio indispettito e non ci aveva pensato due volte a sbandierare il suo malumore per la trattativa saltata: “Pretendeva a livello contrattuale che, una volta entrata nella casa, non si parlasse né della sorella Elettra con cui non va assolutamente d’accordo né della sua famiglia. Ma allora scusa di che parliamo?”, si era sfogato Signorini.

Tutto falso secondo la sorella della Twerking Queen, che di lì a poco di era difesa su Instagram. “Mi stupisce sentir parlare di mie presunte pretese, ma mi stupisce ancor di più la lacuna di professionalità perché mi è stato insegnato che gli annunci ufficiali si fanno col consenso da ambo le parti”, aveva rivelato Ginevra. Tra le concorrenti è stato fatto anche il nome di Antonella Fiordelisi e di Antonella Ferrari che potrebbe sensibilizzare ancora una volta sul tema della disabilità.











