Natasha Stefanenko, “nonna mi salvò dal comunismo”/ “Mi ha insegnato che Dio esiste”

Nel giorno della festa dei nonni, una “insospettabile” meravigliosa dedica arriva da una showgirl che spopolava negli anni ’90-2000 che per la prima volta confessa pubblicamente il suo passato di durissima repressione a scuola per l’ideologia sovietica anti-religiosa. Si tratta di Natasha Stefanenko che su Instagram, postando la foto di lei da piccolissima con la nonna, racconta la storia del suo “angelo custode” di nome Lidia: «Sono nata in pieno regime sovietico, le chiese erano state prese d’assalto e distrutte dal sistema e le poche ancora in piedi categoricamente chiuse. La fede e la sua professione rigorosamente vietata», scrive la bella attrice ricordando commossa la sua nonna Lidia che verso la fine dell’Unione Sovietica si rese protagonista di un’autentico coraggioso atto di fede. «A scuola, la maestra ripeteva di continuo “Dio non esiste, Dio siamo noi”», ma è quanto fatto a casa dalla nonna a permettere a Natasha di “salvarsi” dall’ideologia comunista, donandole quel “seme del dubbio” che anni dopo recupererà con la piena conversione nella Chiesa di Cristo. «A casa, nonna Lidia custodiva sotto il cuscino un icona “illegale” e pregando cercava di insegnarmi i dogmi della fede», racconta ancora la Stefanenko non prima di riportare quanto per anni nonna Lidia le ripeteva.

LA TESTIMONIANZA DI NATASHA STEFANENKO SULLA FEDE DELLA NONNA

«Mi diceva sempre,”in ogni cosa che ti circonda c’è Dio, in te c’è Dio, abbi fede e LUI ti aiuterà, chiedi e lui ti indicherà la via”. Ma per me la fede restava un bel rebus»: quel rebus diversi anni dopo, quanto ormai Natasha Stefanenko aveva superato i 40 anni, si è tramutato in un’instancabile “goccia” – un po’ come quella di Chopin – che pian piano è diventata un autentico fiume in piena fino alla piena conversione. «Oggi devo ringraziare lei, se il seme del dubbio che mi regalò, divenne fiore. Devo dire grazie a lei, ed al suo coraggio, se all’età di 40 anni ho voluto prendere il sacramento del battesimo, spontaneamente, “credendo” nel mistero di tale atto», scrive ancora la showgirl ringraziando quella incredibile nonna nel giorno della sua festa. La morte di Lidia è stato un colpo fortissimo per la Stefanenko, per di più visto che è avvenuta mentre lei si trovava a centinaia di chilometri di distanza: «E’ morta nel ’93 portandosi nella tomba quell’icona, che tra mille difficoltà riuscii a procurargli a Mosca. La sua presenza è ovunque nella mia vita. Mi è a fianco, mi parla, mi protegge. Lei è il mio angelo custode sul quale confidare sempre».

