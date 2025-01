Tra gli ospiti della puntata di Domenica In del 12 gennaio ci sono Natasha Stefanenko e suo marito Luca Sabbioni. Originario delle Marche, dove vive con la moglie e la figlia Sasha, Sabbioni ha iniziato la sua carriera come modello, per poi laurearsi in Giurisprudenza e intraprendere una carriera imprenditoriale nel settore calzaturiero. Lui e Natasha sono sposati dal 1995, un’unione che dura da quasi 30 anni, ma la loro conoscenza è iniziata in maniera molto particolare. “All’inizio, mio marito fece una scommessa: mi avrebbe portata a letto nel giro di 48 ore”, ha raccontato Natasha, ricordando come Sabbioni fosse condizionato dai pregiudizi dell’epoca sulle donne russe.

Nonostante la scommessa, Luca fu sincero con Natasha, confessandole tutto prima che tra loro nascesse qualcosa di importante. “Perse la scommessa, ma fu bravo a confessarmelo subito. Mi disse che aveva scommesso una pizza, e quando mi vide in costume aggiunse anche lo spumante”, aveva detto a Il Corriere della Sera. Il loro incontro avvenne sulle passerelle, dove Natasha rimase colpita da lui per un dettaglio insolito: nelle pause delle sfilate, Luca studiava con il Codice Civile in mano. Da quel momento è nata una storia d’amore che resiste al tempo e alle difficoltà.

Natasha Stefanenko e il marito Luca Sabbioni: la crisi dopo la nascita della figlia Sasha

Dall’amore tra Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni è nata la figlia Sasha, con cui Natasha ha un legame speciale, tanto che nel 2022 hanno partecipato insieme a Pechino Express, il celebre programma di Sky condotto da Costantino della Gherardesca. Tuttavia, la nascita di Sasha ha coinciso con il momento più difficile nel loro matrimonio. Natasha, completamente assorbita dal ruolo di madre, aveva messo in secondo piano il rapporto con Luca, sotto tutti i punti di vista. “L’unica vera crisi matrimoniale c’è stata nel 2000, quando è nata nostra figlia Sasha. Io ero partita di testa, non ne volevo sapere del sesso, mi importava soltanto della mia bambina”, aveva confidato la conduttrice a Il Corriere della Sera.

Oggi, però, Natasha e Luca sono più innamorati che mai. Dopo 30 anni di matrimonio, celebrato nelle Marche nel 1995, la loro relazione rimane solida e felice. “Con lo scorrere del tempo mi ha insegnato la fiducia, ho compreso immediatamente che Luca era giusto per me”, ha dichiarato la Stefanenko. Ospiti di Domenica In nella puntata del 12 gennaio, non resta che scoprire quali altri dettagli condivideranno con Mara Venier sulla loro lunga e intensa storia d’amore.