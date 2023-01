Natasha Stefanenko/ “Sempre lavorato, ho insegnato a mia figlia il valore delle cose”

Natasha Stefanenko, attrice, ex modella e conduttrice russa ma naturalizzata italiana, si è raccontata a Nei Tuoi Panni su Rai 2, parlando della sua famiglia e della sua infanzia nella Russia sovietica e affrontando il rapporto che invece ha con sua figlia. “Anche se nell’ex Unione Sovietica il lavoro era assicurato, a volte anche noi facevamo fatica ad arrivare a fine mese – spiega alla conduttrice Mia Ceran – Quindi ricordo che facevo dei lavoretti anche divertenti” per contribuire al bilancio famigliare. “In estate quando non c’era la scuola lavoravo in un vivaio, sistemavo le piante, toglievo le erbacce e lo facevo per un mese – confessa Natasha Stefanenko – Quando mi pagavano, anche se era una sciocchezza, quando portavo a casa questi soldi mi sembrava davvero di contribuire e di aiutare la famiglia. Mi sentivo importante”.

Natasha Stefanenko: "Luca mi ha conquistata con un gesto"/ "Guidò fino a Palermo e.."

Natasha Stefanenko ha sempre lavorato senza mai tirarsi indietro, e ricorda anche di “quando studiavo all’Università e lavoravo lavando i pavimenti in un negozio di giocattoli lì vicino, ho fatto le pulizie per alcuni mesi. Nell’ex Unione Sovietica quando studiavi bene e avevi i voti alti avevi anche i soldi, avevi uno stipendio anche se bassissimo”.

Natasha Stefanenko ricorda Fabrizio Frizzi/ "E' un fratello, grazie a lui sono qui…"

Natasha Stefanenko, “viziavo mia figlia, ma le ho insegnato il valore delle cose”

Natasha Stefanenko ha poi confrontato il passato con il rapporto che ha con sua figlia Sasha, una ragazza di 22 anni che attualmente “sta studiando all’università, ha fatto la triennale alla Cattolica di Milano e ora fa il master a Parigi”. L’ex modella e conduttrice televisiva, che alle spalle ha una laurea in ingegneria metallurgica all’Università Nazionale di Scienza e Tecnologia di Mosca, ammette che in passato “viziavo mia figlia ma con delle piccole sciocchezze, ma in realtà facevo un gioco con lei. Quando entravamo in un negozio, lei diceva di volere una bambola e io le spiegavo che l’avrebbe avuta, ma solo dopo che avessi lavorato 7 o 10 giorni per comprare quella bambola. Allora lei aspettava e quando erano finiti quei giorni mi chiedeva se potevamo andarla a comprare”. Un gioco che serviva a darle “una misura, spiegandole che avevo bisogno di tempo per guadagnare i soldi, e allora la bambola aveva tutt’altro valore”.

NATASHA STEFANENKO: "INFANZIA? VIVEVO IN UN PAESE SEGRETO"/ "Non potevo dire che..."

Natasha Stefanenko, all’anagrafe Natalya Borisovna Stefanenko è nata a Sverdlovsk il18 aprile 1969. Vive in Italia dove ha conosciuto il suo attuale marito, Luca Sabbioni, un ex modello marchigiano che oggi è proprietario di un’azienda di calzature. Assieme alla figlia Sasha, Natasha Stefanenko ha partecipato a Pechino Express nel 2022 e si è classificata seconda.











© RIPRODUZIONE RISERVATA