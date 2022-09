Sasha Sabbioni, figlia di Natasha Stefanenko/ “Con mamma, a Pechino Express…”

Sasha Sabbioni, figlia di Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni: il rapporto con i genitori

Sasha Sabbioni è la figlia di Natasha Stefanenko, nata nel 2000 dal matrimonio tra l’attrice e il marito Luca Sabbioni, ex modello e imprenditore nel settore delle calzature. La giovane ragazza vive con i genitori a Sant’Elpidio a Mare nelle Marche, regione d’origine del padre. Il rapporto con i genitori è davvero speciale, come aveva rivelato in collegamento con Vieni da me assieme a mamma Natasha nel 2020. “Abbiamo un rapporto molto bello. Le racconto quasi tutto” aveva rivelato riferendosi alla figura materna.

Mamma e figlia hanno un prezioso rapporto che le unisce anche a Luca Sabbioni, come entrambe avevano confermato nel corso dell’intervista: “Litighiamo perché lui arriva sempre in ritardo e poi per la scelta dei film, ma è il nostro principe azzurro“. Se papà Luca viene definito “principe azzurro”, il rapporto con mamma Natasha è a tratti litigarello, ma comunque speciale a modo suo. “La cosa che non sopporto è che mentre sono in camera per studiare, entra interrompendo quello che sto facendo“, la confessione di Sasha.

Sasha Sabbioni e Natasha Stefanenko: l’avventura a Pechino Express

Sebbene sia distante dal mondo della televisione e dello spettacolo, Sasha Sabbioni ha avuto una ghiotta occasione per farsi conoscere al grande pubblico. Quest’anno, infatti, ha partecipato alla nona edizione del reality Pechino Express al fianco di Natasha Stefanenko: mamma e figlia hanno raggiunto un ottimo risultato, sfiorando la vittoria finale e classificandosi al secondo posto. Nel corso dell’edizione hanno dimostrato grande determinazione e una tenacia non indifferente, superando ogni ostacolo grazie alle loro energie unite per un unico obiettivo.

“Ora abbiamo bisogno di tutto il vostro supporto per affrontarla. Confidiamo in voi, noi faremo del nostro meglio” aveva scritto Natasha Stefanenko ai suoi followers in vista del debutto nel reality. L’avventura televisiva è stata anche l’occasione per rafforzare il rapporto tra mamma e figlia, protagoniste di una grande cavalcata sino alla sfiorata vittoria finale.











