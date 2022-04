Nathalie Guetta/ L’ex marito Yudiel Sanchez e la storia con Antonio “Eravamo giovani”

Nathalie Guetta è la protagonista della nuova puntata de I Soliti Ignoti, lo show del preserale di Rai 1 condotto da Amadeus. L’attrice, come sempre, cercherà di individuare il parente misterioso e aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. L’attrice è nota per la sua partecipazione a Don Matteo, fiction di cui è un volto ricorrente.

Parlando di vita privata, la donna è stata legata Yudiel Sanchez, uomo originario di Cuba e non appartenente al mondo dello spettacolo. I due si sono conosciuti nel 2007 e si sono poi sposati, ma la relazione si è conclusa definitivamente nel 2020. L’attrice, però, non si è mai pronunciata sui motivi della loro rottura. Oggi, nella vita di Nathalie Guetta, non pare essere un nuovo amore.

Di amore Nathalie Guetta ha però parlato nel corso di un’intervista rilasciata qualche anno fa, subito dopo la separazione dal marito, a Ilgiornaleoff. Parlando di amori che restano, l’attrice rivelò: “Se mi volto indietro e mi lascio prendere dalla tentazione di fare un bilancio credo di aver più amato nella mia vita, rispetto a quanto sia stata amata. – e ricordò che – La storia che ricordo di più è quella che ho vissuto con Antonio un ragazzo napoletano. Io, all’epoca, avevo ventinove anni, lui ventidue. É stato importantissimo per me e per la mia vita e anche se lontani non ci siamo mai persi.” Concluse dunque ammettendo che: “Ci sono amori che non finiscono mai. C’è sempre qualcosa che resta. Ciò non significa mancare di rispetto alle nuove persone che scegliamo di avere accanto.”

