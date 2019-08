NATHALY CALDONAZZO/ Col fidanzato Andrea a Temptation Island Vip: “Gelosa? Solo se…”

Nathaly Caldonazzo è pronta a mettersi in gioco nella nuova edizione di Temptation Island Vip, il reality show in onda a partire da sabato 17 settembre su Canale 5. Con lei, il fidanzato Andrea Ippoliti, a cui è legata dal 2016 e con cui si è concessa una “fuga romantica” in località Porto Ercole (Grosseto). La vacanza è stata documentata dal settimanale Nuovo, che ha pubblicato alcuni scatti della coppia mentre passeggia in riva al mare dopo un allenamento sulla tavola da surf. A Nuovo, la Caldonazzo ha rilasciato anche un’intervista, in cui però non si è sbottonata più di tanto sulla sua imminente partecipazione al programma. Nota per la sua storica relazione sentimentale con Massimo Troisi, Nathaly non teme rivali: “Andrea è geloso del mio passato, io lo sono solo se lo vedo fare qualcosa che mi infastidisce. Dormo i miei sonni tranquilla: lui non mi dà motivo per essere gelosa“.

Nathaly Caldonazzo, la figlia Mia e il rapporto con Andrea

Prima di sbarcare a Temptation Island Vip, Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti trascorreranno un periodo separati. L’attrice ne approfitterà per stare con Mia, la figlia avuta nel 2004 dall’unione con Riccardo Sangiuliano. “La amo alla follia”, ha dichiarato, “anche se tra noi i conflitti non mancano: ha 14 anni ed è in piena adolescenza”. Ciò che invece le piace di Andrea è il suo essere “un bravo ragazzo”: “Un uomo all’antica, serio e con cui condivido valori. Ci siamo innamorati nel circolo sportivo alle porte di Roma che frequentiamo e tra noi è stato un colpo di fulmine: festeggiamo tre anni d’amore”. I due non hanno fretta di sposarsi: “Mi piace avere la libertà di sceglierlo ogni giorno senza doveri”, sostiene Nathaly, “diciamo che per noi (il matrimonio) può attendere. Insomma, non abbiamo alcuna fretta”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA