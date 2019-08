Nathaly Caldonazzo/ Prima di Temptation Vip con Andrea Ippoliti: “Urgente restare…”

Nathaly Caldonazzo in partenza per Temptation Island Vip, ha condiviso un messaggio particolare su Instagram, riflettendo sul sentimento che muove il mondo: l’amore. “È urgente l’amore, è urgente una barca in mare. È urgente distruggere certe parole, odio, solitudine, crudeltà, alcuni lamenti, molte spade. E’ urgente inventare allegria, moltiplicare i baci, i raccolti. È urgente scoprire rose e fiumi e mattine limpide. Cade il silenzio sulle spalle e la luce impura fino a dolere. E’ urgente l’amore E’ urgente restare”. L’attrice infatti, prima di salutare il pubblico social, è voluta andare via verso la Sardegna condividendo una poesia di Eugenio De Andrade. Lo scatto che accompagna questo poema in versi, la ritrae mentre prende il sole al mare, in pieno relax. Tra i commenti (come di consueto), qualche complimento ed anche delle critiche. Se qualcuno commenta “Sei una dea bellissima lo sei sempre stato la classe non è acqua”, qualcun altro fa notare: “È urgente che magni! Pari anoressica, anzi sei!”.

Temptation Island Vip, le riflessioni di Nathaly Caldonazzo prima della partenza

Per quanto riguarda Temptation Island Vip, Nathaly Caldonazzo ha scritto alcune ore addietro: “Pronti per questa nuova avventura… ci vediamo a settembre su canale 5”, condividendo il logo ufficiale del programma. Momento di riflessione anche attraverso le Stories di Instagram. “Mi cercherai tra le cose che non puoi trovare, perché quando era il momento di tenermi forte, tu mi lasciasti andare… il tempo mi ha parlato. Ed oggi capisco che aver lasciato la presa non era debolezza, ma volontà. Rimarrò dove hai scelto di mettermi, tra le cose che non troverai più, ma il mio ricordo ti starà incollato al petto”. La 50enne parteciperà con il fidanzato Andrea Ippoliti con il quale sta da circa tre anni. Come andrà a finire tra di loro? Lo scopriremo a breve!

© RIPRODUZIONE RISERVATA