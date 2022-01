Nathaly Caldonazzo confessa “Fidanzato? no ma…”/ A Jessica rivela di avere qualcuno fuori dal GF Vip

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip Nathaly Caldonazzo ha avuto un’accesa lite con Valeria Marini, tra le due non corre buon sangue e c’è ancora della vecchia ruggine che mina il loro rapporto. Gianmaria e Alessandro a causa di una nomination hanno discusso molto. Nathaly parlando con Alessandro ha detto che magari Gianmaria vorrebbe che uscisse dalla Casa, visto che il giovane è molto vicino a Sophie. In un momento di confidenza la Caldonazzo rivela a Jessica di avere un uomo fuori dalla Casa, non è il suo fidanzato, è solo un’amicizia ma c’è molta complicità, con lui ha un rapporto molto più profondo di passate relazioni più serie. “Spesso sono stata fidanzata ma non c’era empatia o emotività” ha detto la showgirl. Le ragazze sperano che nelle prossime puntate possano entrare uomini interessanti e senza legami affettivi per movimentare la situazione e riscaldare i cuori delle donne single.

Nathaly Caldonazzo "Ho scritto a Barù prima di entrare al GF Vip"/ Lui la gela

Nathaly Caldonazzo non ha apprezzato la lite che ha avuto con Valeria, secondo la showgirl la Marini avrebbe innescato la miccia di proposito visto che non c’era un motivo valido per discutere così animatamente. Miriana le consiglia di chiarirsi con l’ex del Bagaglino, ma la Caldonazzo non ha intenzione di prestarsi a nuove discussioni. “Non mi aspettavo questo muro di gomma” ha detto riferendosi al comportamento di Valeria. “Dal nulla si è voluto creare un caso” ha aggiunto con una nota di rammarico e dispiacere.

NATHALIE CALDONAZZO, LITE CON VALERIA MARINI/ "Infuriata per una battuta sui beauty"

Le difficoltà in amore di Nathaly Caldonazzo

Nella Casa del Grande Fratello Vip non si smette di parlare di amore e Nathaly Caldonazzo ha difficoltà a trovare un uomo che possa stare al suo fianco. “I cinquantenni di oggi sono disarmanti” ha detto a Soleil che invece sta con un ragazzo che ha 27 anni ma come la vede lei, sembra che ne abbia 80 per come pensa e per come ragiona. Anche se Soleil ha dichiarato che non guarderà più gli uomini sposati, visto che in passato ne ha frequentato uno, Nathaly non può fare a meno di farle notare che Alex era sposato e che forse avrebbe dovuto tenersi alla larga da lui. L’influencer non la pensa alla stessa maniera perché con Alex era solo un’amicizia umana, senza alcun tipo di interesse. Nathaly Caldonazzo ha una visione diversa, secondo il suo punto di vista natura del loro rapporto andava oltre l’amicizia, ma per questo non si sente di giudicare il comportamento di Soleil.

Nathaly Caldonazzo "Nozze di Valeria Marini? Sono andata via"/ Signorini "Anch'io!"

Nathaly descrive a Miriana l’uomo ideale

Tempo di confidenze per Nathaly Caldonazzo, questa volta si rapporta con Miriana su l’uomo ideale. La Trevisan ripensando alle sue ultime relazioni, nota delle diversità e delle similitudini che hanno caratterizzato gli uomini che ha frequentato, ora mettendo insieme tutti gli elementi è in grado di definire quali siano le qualità da tenere conto. Nathaly dà importanza a quello che un’altra persona può trasmettere e del valore aggiunto che potrebbe dare alla sua vita. Quello che la Caldonazzo non tollera in questo momento è avere al suo fianco un uomo che non veda di buon occhio i suoi successi lavorativi e che non sappia rapportarsi con donne affermate nella professione. Nathaly è da poco entrata nella Casa e già sta facendo conoscere molto di sé e questo suo modo di aprirsi sta piacendo molto al pubblico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA