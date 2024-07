L’amore è sempre stato centrale nella vita di Nathaly Caldonazzo; in particolare per sua figlia Mia Sangiuliano ma anche nelle relazione che ha vissuto lungo il corso della sua vita. Nota la love story con il compianto Massimo Troisi ma negli scorsi mesi ad attirare l’attenzione è stato il suo personale racconto dell’amore ritrovato al fianco del compagno Giampaolo Celli.

Non si hanno particolari notizie della liaison tra Nathaly Caldonazzo e il compagno Giampaolo Celli; l’attrice è sempre stata molto discreta a proposito della sua vita privata salvo rare eccezioni come alcune settimane fa nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona. La conduttrice cercò infatti di indagare sulla vita sentimentale dell’attrice trovando una risposta sibillina ma piuttosto eloquente: “Se lo considero il mio attuale compagno? Non amo parlare delle mie cose, viviamo l’amore e il lavoro insieme”.

Nathaly Caldonazzo e il compagno Giampaolo Celli ‘uniti’ dalla passione per l’arte

Sempre a La Volta Buona, Nathaly Caldonazzo accennò anche alla carriera del compagno Giampaolo Celli facendo riferimento anche a ciò che li lega dal punto di vista della passione per l’arte. “Lui è uno stilista; abbiamo un classico rapporto di litigate e amore, insieme condividiamo anche la passione per l’arte. Ci siamo reinventati, facciamo delle giacche bellissime insieme”.

Oltre a tali accenni, non sembrano reperibili altre curiosità del rapporto tra Nathaly Caldonazzo e il compagno Giampaolo Celli; anche provando ad estrapolare qualcosa dai rispettivi profili social. Pare però che la relazione tra i due sia successiva al 2019 e dunque nata dopo la rottura con l’ex compagno Andrea Ippoliti.