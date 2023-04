Nathaly Caldonazzo, confessione choc all’Isola dei Famosi/ “Io e Fiore Argento siamo cugine”

Isola dei Famosi 2023, Nathaly Caldonazzo e Fiore Argento sono cugine: lo scoop

Sul finire della prima puntata de L’Isola dei Famosi è emerso un clamoroso scoop, durante il momento delle nomination. Al termine della puntata d’esordio, nel consueto appuntamento con le votazioni segrete, Nathaly Caldonazzo ha spiazzato tutti quanti rivelando di essere imparentata con Fiore Argento, altra naufraga di questa edizione del reality. Durante la nomination, l’attrice si è rammaricata per l’addio di Claudia Motta, passata dalla Tribù delle Chicas a quella degli Accoppiados.

“Un inizio un po’ deludente, per Claudia mi è spiaciuto moltissimo, perché in fondo era la nostra cucciolotta del gruppo. Ho visto che ci è rimasta parecchio male“, confessa. Ilary Blasi a quel punto le chiede perché siano tutte dispiaciute, se poi nessuna ha salvato la Motta dalla catena di salvataggio che, alla fine, l’ha vista costretta a sacrificarsi. “Tu hai ragione” spiega la Caldonazzo, sganciando poi la bomba “però il fatto di Fiore, comunque c’è questo legame che siamo cugine, non mi sentivo di nominarla. Poi io con Fiore sto molto tempo insieme“.

Nathaly Caldonazzo, choc in studio per la sua rivelazione

La rivelazione di Nathaly Caldonazzo ha però spiazzato tutti quanti, e nello studio dell’Isola dei Famosi 2023 è calato il gelo. Nessuno, a quanto pare, era a conoscenza di questo grado di parentela tra l’attrice e Fiore Argento, ora compagne di avventura in Honduras. “Io sono cugina di Fiore, cugine di secondo grado” specifica durante la nomination.

Ilary Blasi a quel punto interviene sbigottita, chiedendole se già lo sapessero o se lo avessero scoperto durante il gioco “Lo sapevamo. Siamo tutte e due cresciute all’isola di Giannutri e ci ritroviamo all’Isola dei Famosi“, l’ammissione della Caldonazzo. Uno scoop vero e proprio, che inevitabilmente è destinato a far parlare di sé, soprattutto perché nessuno sembrava esserne a conoscenza.

