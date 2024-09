Fiore Argento e l’opinione su Morgan

Myrta Merlino apre la seconda settimana di Pomeriggio 5 occupandosi del caso Morgan nella seconda parte della puntata trasmessa il 9 settembre 2024. Con Fiore Argento, Rosanna Cancellieri e Vladimir Luxuria, ripercorre le accuse di stalking rivolte a Morgan da Angelica Sacchi e sulle quali, venerdì 13 settembre, come ha svelato la Merlino in diretta, ci sarà il processo. Dopo aver mandato in onda un filmato riassuntivo sul caso, la conduttrice e giornalista, ha lasciato la parola a Fiore Argento che, in quanto sorella di Asia Argento, ha conosciuto nel privato Morgan,

La figlia di Dario Argento sottolinea che la persona che ha conosciuto lei è il vero Marco Castoldi, la persona dotata di una grande intelligenza e con cui la sorella Asia ha avuto la figlia Anna Lou. Poi si lascia andare a poche dichiarazioni.

Le parole di Fiore Argento su Morgan

“Venerdì il processo comincia e saranno tante le cose che verranno fuori. Lui è stato a lungo il compagno di tua sorella e hanno avuto una figlia. Tu hai conosciuto il vero Morgan, Marco”: dice Myrta Merlino nello studio di Pomeriggio 5 lasciando, poi, la parola a Fiore Argento.

“Io ho conosciuto Marco” – spiega Fiore Argento. “La persona che descrivono adesso non è la persona che io conosco. La persona che ho conosciuto e che conosco è un uomo pieno di talenti, intelligentissimo“, dice la argento. “Ma ha un lato oscuro?”, chiede la Merlino. “Io sono capricorno come lui e c’è un lato del capricorno che è molto autolesionista. L’ho riconosciuto in me e lo riconosco in lui. Lui si fa del male”, conclude.