Nathaly Caldonazzo ha un nuovo fidanzato?/ “Papà di una nota tiktoker che…”

Nuovo amore per Nathaly Caldonazzo?

Nathaly Caldonazzo, nella casa del Grande Fratello Vip ha spesso parlato d’amore raccontando le proprie sofferenze e delusioni. Ora, a distanza di qualche mese dalla conclusione dell’avventura nella casa più spiata d’Italia, la Caldonazzo avrebbe trovato nuovamente l’amore. A lanciare lo scoop sulla showgirl sono i blogger Amedeo Venza e Deianira Marzano i quali hanno fornito anche alcuni indizi sull’uomo che avrebbe conquistato il cuore della Caldonazzo.

Pare, infatti, che Nathaly si sia innamorata del padre di una famosa tiktoker. Non si sa, tuttavia, chi sia la tiktoker di cui parlano Amedeo Venza e Deianira Marzano secondo i quali l’uomo potrebbe aver lasciato la famiglia per inseguire il sogno d’amore con la Caldonazzo, ma si tratta di un’indiscrezione e il condizionale è d’obbligo.

La reazione di Nathaly Caldonazzo al gossip

“Nuovo amore per la Caldonazzo.. lui sarebbe il papà di una famosissima donna del web”, scrive Amedeo Venza. “Caldonazzo nuovo amore: sta con il padre di una famosa tiktoker che ha lasciato la famiglia per lei”, aggiunge Deianira Marzano. Nessun commento da parte di Nathaly Caldonazzo al gossip lanciato da Deianira Marzano e Amedeo Venza. Molto presente sui social, la showgirl si mostra spesso in compagnia degli amici, ma nessun indizio sul presunto, nuovo fidanzato.

Per il momento, dunque, la Caldonazzo preferisce non commentare. Diversamente, ai microfoni di Radio Radio nella trasmissione “Non succederà più” condotta da Giada Di Miceli, la Caldonazzo ha parlato così di Barù: “Barù non mi ha invitato all’inaugurazione del ristorante. Io l’ho anche bloccato sui social, quando sono uscita è stato il primo che ho bloccato su Instagram perché mi aveva deluso umanamente come persona“.

