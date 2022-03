Nathaly Caldonazzo Jessica Selassié gelosa? “Un po’ si”/ “Per Barù aveva il radar”

Nathaly Caldonazzo è stata ospite a Radio Radio nella trasmissione di Giada Di Miceli “Non succederà più” per raccontare la sua esperienza al Grande Fratello Vip e alcuni dei suoi rapporti molto discussi all’interno del reality di Canale 5, primo fra tutti il suo rapporto con le sorelle Selassié.

Nathaly Caldonazzo ha ammesso di aver avuto un rapporto di amicizia con Jessica Selassié, almeno in un primo momento: “Per un mese e mezzo ero molto in sintonia con Jessica, poi ha iniziato questo innamoramento verso Barù”. Secondo molti la Caldonazzo all’interno della casa provava delle attrazioni nei confronti di Barù, mai confermati dalla donna che anche durante il programma radiofonico ha confessato di non aver provato nulla nei confronti di Barù: “Si era creato un rapporto di simpatia. A tratti abbiamo avuto una bella complicità”.

Nathaly Caldonazzo "Ho rifiutato di fare sorpresa a Barù"/ "Finale? Messa in castigo"

Nathaly Caldonazzo contro Jessica Selassiè

Nathaly Caldonazzo ha confessato come all’interno della casa ogni atteggiamento eccessivo nei confronti di Barù da parte di qualsiasi concorrente venisse visto da Jessica Selassié come eccessivo: “Jessica aveva il radar, se tu dicevi due parole in più a Barù….”. Confessando come, secondo lei, la principessa fosse un po’ gelosa di lei e del rapporto creato con il concorrente prima che i due litigassero.

Nathaly Caldonazzo "Vincitore GF Vip? Tifavo Delia"/ "Ma Jessica è simbolo rinascita"

Nathaly Caldonazzo ha confessato alla conduttrice di aver sempre creduto nella vittoria di Jessica Selassié perché: “È la Bridget Jones” di oggi”. Nathaly Caldonazzo però non ha parlato solo della principessa durante l’intervista ma ha confessato anche il suo pensiero sul triangolo più discusso di tutta questa edizione, quello tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, ammettendo: “Secondo me è tutto vero e credo che Soleil abbia sofferto questa cosa”.

LEGGI ANCHE:

Mario, padre violento Nathaly Caldonazzo/ "Era un narcisista patologico"

© RIPRODUZIONE RISERVATA