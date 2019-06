Nathaly Caldonazzo VS Fedez e Chiara Ferragni/ Foto, “Ecco cosa insegnano…”

Nathaly Caldonazzo nelle ultime ore, ha messo in piedi una polemica social frizzantina. Postando uno scatto che ritrae Fedez e Chiara Ferragni in compagnia del piccolo Leone, ha scritto: “Loro insegnano ai nostri ragazzi quanto è fondamentale essere sempre griffati”. Questa presa di posizione, ha spaccato l’internet furioso in due parti. Alcuni non capiscono che tipo di polemica possa essere questa, suggerendo all’attrice di viversi la sua vita senza pensare a quella degli altri. “Ma che polemica è?? Ma soprattutto che vi frega?? Vivetevi la vostra serena vita e lasciate che anche gli altri lo facciano, mamma mia che pesantezza!”. Altri invece, si sono accodati al suo pensiero, unendo dei commenti personali. “Direi anche molto ridicoli di un trash incredibile”, scrive qualcuno. Nonostante l’intento chiaramente polemico però, pare che questo pensiero della Caldonazzo, abbia trovato più utenti in disaccordo che altro. “Una bellissima famiglia… ricchi o poveri chi se ne frega… non fanno del male a nessuno si divertono amano il loro bambino spendono del loro e allora basta massacrarli”, scrivono ancora tra i commenti.

Nathaly Caldonazzo VS Fedez e Chiara Ferragni

La polemica sollevata da Nathaly Caldonazzo con protagonisti Fedez e Chiara Ferragni, in posa con il piccolo Leone e gli abiti griffati, non ha ottenuto il risultato sperato. Ed infatti, l’attrice è stata molto criticata per questo presa di posizione, considerata senza senso. “Non capisco la polemica??? Ognuno è libero di vivere come vuole… Sono ragazzi normali e educati… cosa ti importa cosa vestono o cosa insegnano…”. In mezzo alla “folla” di commenti difendendo la coppia, c’è ancora qualcuno che scende in campo “contro”, parlando – addirittura – di cattivo esempio della nostra società: “Non è la griffe che fa lo stile di un individuo. Spiace per la loro creatura… io sono ancora qua per capire che fanno nella vita entrambi… IL NULLA!”. Fedez (soprattutto lui perché è risaputo sia un poco permaloso), replicherà per le rime? Speriamo che Chiara Ferragni lo tenga ben distante da una sterile polemica di questo tipo…

Visualizza questo post su Instagram Loro insegnano ai nostri ragazzi quanto e’fondamentale essere sempre griffati👏👏👏👏👏👏 Un post condiviso da Nathaly Caldonazzo (@nathaly.caldonazzo) in data: 15 Giu 2019 alle ore 11:52 PDT





