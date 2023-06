Nathaly Caldonazzo, scoppia la polemica dopo eliminazione all’Isola/ “Ridicoli, vergogna!”: cos’è successo

Scoppia la polemica su L’Isola dei Famosi 2023 per Nathaly Caldonazzo: cos’è successo

Una nuova polemica infiamma in queste ore L’Isola dei Famosi 2023. Il reality condotto da Ilary Blasi si avvia alla sua conclusione, intanto però sul web c’è chi attacca produzione e autori per quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata. In particolare è quanto accaduto dopo l’eliminazione di Nathaly Caldonazzo, finita poi sull’ultima spiaggia. Nulla di particolare secondo i canoni dello show, se non fosse che questa è stata per Nathaly la seconda eliminazione.

Da anni l’Isola dei Famosi dà ai naufraghi due possibilità: una volta eliminati finiscono su un’altra isola dove vivono da soli fino a quando un nuovo televoto sancisce la loro eliminazione definitiva o il rientro ufficiale in gioco. È quanto accaduto anche a Nathaly, che grazie al voto del pubblico è tornata nel gruppo come concorrente ufficiale. Nella scorsa puntata è stata però nuovamente eliminata, questa volta definitivamente, e invece non è andata così.

Nathaly Caldonazzo eliminata due volte ma rimane in gioco all’Isola: la furia del web

Nathaly Caldonazzo non è stata eliminata ma è anzi finita su una nuova playa, l’Ultima Spiaggia, rimanendo dunque in gioco. Una novità che ha scatenato l’ira di molti telespettatori, soprattutto di coloro che per ben due volte hanno votato contro di lei. Ecco, infatti, alcuni dei commenti del web: “Eliminata per la seconda volta e ancora la tengono in gioco nell’ultima spiaggia? Ma quante volte bisogna eliminare le persone per far capire che non piacciono?”; e ancora “Ma siete seri? Era uscita la prima volta e ok mandarla in un isola ma alla seconda eliminazione no eh!!!!A RIDICOLI!”. C’è infine chi scrive: “Dopo 2 volte che il pubblico vuole fuori la caldonazzo, loro la mettono nell’isola da sola e poi ritorna ancora in gioco… insomma il programma non vuole che esca e stessa storia per helena . A che serve il giudizio del pubblico che tanto poi le fate ritornare sempre?”

