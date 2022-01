Nathaly Caldonazzo Vs Sonia Bruganelli “Io fallita, senza storia?”/ Replica al GF Vip

È un botta e risposta piuttosto acceso quello che in questi giorni ha visto protagoniste Nathaly Caldonazzo da una parte e Sonia Bruganelli dall’altra. L’opinionista del Grande Fratello Vip 2021 si prepara però a scagliare un nuovo attacco nel corso della diretta di oggi 17 gennaio, pronta dunque a replicare, e questa volta dal vivo, a quanto detto dalla Vippona. Ricordiamo che lo scontro si è acceso dopo le dichiarazioni fatte dalla Bruganelli quando, venerdì in puntata, i Vipponi si sono divisi in due gruppi: da una parte tutti quelli al fianco di Katia Ricciarelli, dall’altra tutti quelli dalla parte della Caldonazzo.

A quel punto, Sonia ha dichiarato: “È una distinzione tra persone che hanno fatto spettacolo o hanno una storia o hanno qualcosa da raccontare e altri che sono appena arrivati. – facendo riferimento, coi primi citati, al gruppo della Ricciarelli – Parlo di persone che nel mondo della televisione hanno fatto delle cose, sono dei volti, sono delle persone che hanno una storia.”

Nathaly Caldonazzo contro Sonia Bruganelli, il faccia a faccia continua al Grande Fratello Vip

Signorini le ha dunque fatto notare che nell’altro gruppo c’erano comunque Nathaly e Miriana Trevisan, due donne da anni nello spettacolo; Sonia Bruganelli è però rimasta della sua opinione: “Dall’altra parte vedo gente che deve ancora costruirsela, a parte Miriana. -così la stoccata – Nathaly? Ha fatto una clip di presentazione che sembrava Julia Roberts ed era Nathaly Caldonazzo”. Quest’ultima non è rimasta in silenzio e, qualche giorno dopo, ha replicato, mandandole una frecciatina al veleno: “Noi falliti, noi che non abbiamo storia. Troverò anch’io qualcuno con un aereo privato che mi porta in giro. Se quello è avere storia, siamo a cavallo”. La Bruganelli sui social le ha allora risposto così: “Ora l’aereo privato me lo pago io con il mio lavoro. Ancora lì stai?”. Questa sera però è pronta a risponderle personalmente.

