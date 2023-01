Nave in fiamme al porto di Palermo/ Video, il traghetto Superba si inclina

Continuano incessantemente a divampare le fiamme sulla nave “La Superba”, parcheggiata attualmente al molo Santa Lucia di Palermo. Diretto originariamente a Napoli, il traghetto della compagnia GNV ha preso fuoco nella tarda serata di sabato, portando immediatamente ad evacquare la nave e a disporre l’intervento di innumerevoli pompieri. Dopo tre giorni, però, sembra che l’incendio non sia stato ancora completamente domato, seppur in alcuni momenti la situazione sembrava essere sotto controllo. Non si sarebbero fortunatamente registrati feriti di nessun tipo, e neanche le inalazioni da fumo si sono rivelate causa di problemi per passeggeri ed equipaggio.

Nave in fiamme: cosa è successo a Palermo

Le fiamme sulla nave di Palermo La Superba si sarebbero originate sabato dai locali rimessa dopo che parte dei passeggeri erano già stati fatti accomodare all’interno del traghetto. Diretto a Napoli, però, non sarebbe mai partito ed attorno alle 22 una spessa coltre di fumo avrebbe invaso il molo Santa Lucia. è stata immediatamente disposta l’evacuazione dell’imbarcazione e nessuno dei 184 passeggeri (compresi alcuni membri dell’equipaggio) avrebbe riportato ferite e problemi nella fuga.

Si credeva che le fiamme sulla nave di Palermo sarebbero stato domate piuttosto velocemente, ma dopo 3 giorni alcuni locali sembrano ancora ardere e fumare. L’idea che si sta facendo sempre più largo nella testa dei soccorritori è che bisognerà attendere che tutto il materiale combustibile presente sull’imbarcazione si consumi, mentre per ora non è ancora possibile né stimare i danni, né capire se qualcosa riuscirà ad essere salvato, tra cui anche le vetture delle persone che erano state fatte salire a bordo della nave a Palermo.

Pompieri: “Ancora problemi al ponte 6 e 7”

Intervistati da Ansa, i vigili del fuoco che starebbero lavorando attualmente alla nave in fiamme nel porto di Palermo parlano di una situazione stazionaria. “Permangono problemi al ponte 6 e 7”, ha dichiarato il combandate provinciale Sergio Inzerillo, “ho predisposto il raddoppio dei turni per intervenire sui ponti con numerose squadre, in contemporanea, da più lati. L’obiettivo è quello di provare a estinguere l’incendio. Abbiamo già fatto diversi tentativi ma le condizioni sono molto variabili, con accensioni improvvise ed elevate temperature”. Contestualmente, oltre all’incendio sulla nave, preoccupa anche il fatto che oggi abbia iniziato ad inclinarsi, facendo temere che possa cadere sul porto di Palermo.

I video della nave in fiamme a Palermo













