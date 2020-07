NCIS 16/ Anticipazioni 22 luglio: Palmer copre un criminale?

NCIS 16, LA TRAMA

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, mercoledì 22 luglio 2020, andranno in onda due nuovi episodi di NCIS 16 in replica. Saranno il 15° e il 16°, dal titolo “Omicidio all’equatore” e “Orsi e cuccioli“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: attirata nel seminterrato del Dipartimento, Bishop (Emily Wickerman) scopre che una bambina si sta nascondendo in uno dei locali. Gibbs (Mark Harmon) affida il caso a Jack (Maria Bello) per riuscire a trovare la madre, che secondo la piccola si troverebbe in ostaggio di un uomo. La squadra scopre così che la donna è Morgan Burke (Tess Elliot) e che ha finto la sua morte dieci anni prima, sostituendosi ad una sconosciuta. Durante le indagini, Torres (Wilmer Valderrama) e Bishop scoprono che all’epoca il fidanzato della Burke era fra i principali sospettati. Anche Ziva (Cote de Pablo) stava seguendo il caso. Grazie ad una bambola della bambina, la squadra scopre poi l’identità del padre biologico.

Dopo aver rivelato a Gibbs le ultime novità, Bishop viene estromessa dal caso perchè troppo coinvolta. Mentre Gibbs fa i conti con il dolore per la perdita di Ziva, quest’ultima lascia un biglietto a Bishop, chiedendole di mantenere il segreto sul fatto che sia ancora in vita. Durante l’adolescenza, McGee (Sean Murray) si lascia convincere dalla fidanzata Chloe (Sammi-Jack Martincak) ad usare le sue abilità informatiche per ottenere dei soldi. Nel presente, McGee scopre che un caso di omicidio è collegato al suo vecchio pc, in cui era ancora conservato il software creato durante gli anni della scuola. Nel passato, il professor Lewis (Stephen Full) fa di tutto per sminuire McGee e lo spinge ad arruolarsi.

Una pressione che tra l’altro il padre gli faceva da tempo. Nel presente, qualcuno si introduce in casa di McGee per rubargli il pc: l’agente è costretto a confessare a Delilah (Margo Harshman) quanto accaduto in precedenza nel loro appartamento. Una volta collegato, il pc di McGee avvia un programma che attacca la Difesa: qualcuno ha modificato il suo codice. McGee intuisce che il responsabile è Lewis, ma la pista si sposta verso uno sconosciuto che si è messo in contatto con Chloe. E’ stata lei infatti ad installare un virus nel pc del suo ex fidanzato. McGee alla fine riesce a comprendere come il padre in realtà, con le sue convinzioni, gli abbia dato la possibilità di scoprire la sua vera identità.

NCIS 16, ANTICIPAZIONI DEL 22 LUGLIO 2020

EPISODIO 15, “OMICIDIO ALL’EQUATORE” – Torres rimane vincolato ad un incarico scomodo per ordine di Vance: dovrà occuparsi di tre ragazzi in visita. Il resto della squadra invece si occupa di un delitto: un uomo è stato ucciso e il suo corpo è stato scaricato in mare. L’analisi rivela che la vittima è stata uccisa con un colpo alla testa, anche se Kasie conclude che si sia trattato di un’overdose. Dimenticandosi del compito, Torres si lascia distrarre dal caso e solo in seguito scopre che uno dei tre ragazzini è il figlio di un agente morto durante un’esplosione.

EPISODIO 16, “ORSI E CUCCIOLI” – La squadra è alle prese con un nuovo caso: un sottufficiale è stato ucciso nei boschi e dai segni sul corpo, Palmer sospetta che sia stato attaccato da un orso. Più tardi, Ed si presenta al laboratorio e gli chiede di confermare questa versione dei fatti, lasciando intuire di nascondere qualcosa. Solo in seguito gli rivela che è stato lui a far sparire il corpo del militare, a causa di un grosso debito contratto a poker. Palmer però inizia a sentirsi in colpa per aver mentito a Gibbs.



