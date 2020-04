NCIS 17 / Anticipazioni 17 aprile: un amico di Kasie sotto accusa!

Pubblicità

NCIS 17, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 17 aprile 2020, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS 17 in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo “Un brutto risveglio“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove ci siamo fermati: Vance (Rocky Carroll) ha deciso di punire la squadra per via di quanto accaduto durante il ritorno di Ziva (Cote de Pablo). McGee (Sean Murray), Bishop (Emily Wickerman) e Torres (Wilmer Valderrama) vengono destinati al magazzino prove e sono costretti a rimanere fuori dal nuovo caso: Gibbs (Mark Harmon) decide però di portarli con sè al cimitero, dove è appena stato ritrovato un cavallo con un trasporto particolare, un paio di piedi umani. Visto che il cimitero è zona grigia, Jethro decide di portare con sè anche Palmer (Brian Dietzen), riuscendo ad avviare le indagini prima delle altre squadre. Si scopre in poco tempo che i piedi ritrovati appartengono ad un veterano della Marina: il Sergente Holtzman era diventato un senzatetto da diversi anni e faceva parte di un centro, guidato da Kyle Freeman (Brent Bailey). In base ai tagli sugli altri, la squadra deduce inoltre che l’assassino ha usato una sega manuale, mentre Kasie (Diona Reasonover) permette a Gibbs e agli altri di risalire fino alla dottoressa Bell (Dana L. Wilson), il medico che aveva in cura la vittima. Gibbs fa inoltre la conoscenza del giovane Williams (Joseph Lee Anderson) e intuisce che si tratta di un veterano, che però ha scelto di prendere le distanze dalla Marina per qualcosa accaduto al fronte. Quando il team perlustra la discarica del centro, si scopre che Holtzman non è l’unica vittima. Un’altra veterana è stata uccisa infatti con lo stesso modus operandi, forse perchè aveva sorpreso il killer. Data la rabbia di Williams, sia Gibbs sia Sloane (Maria Bello) ipotizzano che si tratti dell’assassino.

Si concentrano infatti sul suo diario, che rivela come Williams sia pieno di rabbia nei confronti della Marina. Il resto della squadra invece è costretto a tornare in magazzino su ordine di Vance, ma Bishop e gli altri continuano ad informarsi dello sviluppo delle indagini usando dei cellulari rubati. Gibbs riesce inoltre a sfruttare il poco tempo a disposizione dei suoi uomini per indagare ancora sulla Bell, l’unico punto in comune per tutte le vittime. Il medico viene tra l’altro ritrovato in possesso delle mani della seconda vittima. La dottoressa però si rivela innocente, mentre grazie agli indizi, Gibbs scopre che il colpevole è Freeman, che viene catturato grazie ad una trappola.

NCIS 17 ANTICIPAZIONI DEL 17 APRILE 2020

EPISODIO 5, “UN BRUTTO RISVEGLIO” – Trey ha appena finito di scontare la sua pena in carcere e per tutti, famiglia compresa, è un ragazzo modello. Gli amici decidono così di organizzargli un party di bentornato,durante il quale il 25enne viene ucciso. Visto che si tratta del figlio di un sottufficiale, il caso viene assegnato alla squadra di Gibbs. Durante i rilevamenti si scopre che il killer ha ucciso Trey con un coltello e che la vittima era meno perfetta di potesse sembrare. Durante il periodo in carcere, il ragazzo infatti aveva iniziato a far parte dei combattimenti clandestini. La pista però verrà messa da parte quando si scoprirà che un amico di Kasie, Dante Brown, è stato suo compagno di cella per diverso tempo. I due infatti hanno avuto uno scontro tempo prima e si pensa che Dante sia colpevole. Kasie però decide di credergli: l’amico le rivela che Dante lo aveva contattato non appena uscito di prigione perchè lo aiutasse a cambiare vita. I sospetti su Dante tuttavia aumentano sempre di più quando viene perlustrata la sua brandina. Al di sotto della quale viene ritrovato il coltello con cui è stato ucciso Trey.



