NCIS 17/ Anticipazioni 24 aprile: il passato di Kasie in un nuovo caso

NCIS 17, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, venerdì 24 aprile 2020, andrà in onda un nuovo episodio di NCIS 17 in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo “Nel mondo reale“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: il Caporale Laney Alimonte (Camryn Grimes) viene sospettata di aver ucciso il suo vicino di casa. Per via dell’insonnia che ha da tempo, la donna è sicura però di aver dormito tutta la notte e di non sapere come l’arma del delitto sia finita nel suo frigorifero. Mentre indagano sul caso, McGee (Sean Murray) riferisce a Gibbs (Mark Harmon) che ha trovato una pista che unisce la figlia di Fornell ad alcuni oppiacei di cui ha denunciato il ritrovamento. Gibbs però rifiuta di andare avanti e gli ordina di informare la DEA. Bishop (Emily Wickerman) invece interroga la sorellastra della vittima, per nulla scossa dalla sua morte, mentre Kasie trova le impronte della Alimonte sulla pistola. Sloane (Maria Bello) si chiede però se il Caporale soffra di una malattia mentale che compromette la sua memoria. Laney però ricorda solo di aver parlato con il suo terapeuta la sera precedente e che durante la seduta a distanza l’ha ipnotizzata. Sloane decide di chiedere l’aiuto di un esperto in ipnosi e con sorpresa di Gibbs scopre che è stata la Confalone (Laura San Giacomo) ad accettare l’incarico. Gibbs però è scettico riguardo alle sue teorie, ma Grace decide di fare una dimostrazione prendendo Bishop come cavia. Poco dopo, Gibbs e McGee interrogano il dottor Pershing (Tosin Morohunfola) riguardo alla seduta con Laney. Il medico però reagisce male, mentre la Confalone rivela di aver ipnotizzato Nick (Wilmer Valderrama) e non Ellie.

Più tardi, Gibbs riceve dei soldi da un ragazzino e vicino di casa per via di una finestra che gli ha rotto. Decide però di restituirgli il denaro e di parlare con la madre di Phineas (Jack Fisher). Kasie invece scopre che Pershing ha mentito e che in passato ha ipnotizzato per fargli commettere un furto. Vance però continua ad essere scettico e chiede alla squadra di trovare delle prove della colpevolezza del terapeuta. La difficoltà maggiore è trovare un collegamento fra Wayne e la vittima, ma Bishop e McGee scoprono che il Caporale era già stato ipnotizzato alcuni mesi prima. Un suo superiore infatti riferisce di averla trovata in stato catatonico nel suo ufficio, mentre pugnalava il muro. Kasie e Palmer invece trovano delle prove: le impronte della Alimonte sulla pistola sono state posizionate apposta. Sulla scena del crimine inoltre erano presenti parecchie arachidi, di cui Laney è allergica. Indagando a fondo, la squadra scopre poi che il mandante dell’omicidio è un paziente del terapeuta e marito dell’amante della vittima. A fine caso, Gibbs decide di insegnare a Phineas a giocare a baseball.

NCIS 17 ANTICIPAZIONI DEL 24 APRILE 2020

EPISODIO 6, “NEL MONDO REALE” – Il compagno che ha condiviso per tanti anni la cella con Dante Brown viene ritrovato morto durante un party con la famiglia. Kasie viene coinvolta nel caso: conosce il presunto assassino fin da quando erano bambini. Trey è stato in carcere per 25 anni e alla fine la sua condanna è stata annullata per via di un problema con le prove a suo carico. Quando la squadra decide di interrogare Dante, trova Kasie al suo fianco, sconvolta perchè sicura che l’amico non possa essere un assassino. Gibbs però ha già intenzione di far analizzare i peli del cane di Brown per vedere se corrispondono a quelli trovati sul corpo dellavittima. Di nascosto da Bishop e da tutti gli altri, Kasie decide di effettuare il test sul cane e scopre che i peli non corrispondono. Le accuse su Dante tuttavia non cadono e viene preso in custodia.



