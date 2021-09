NCIS 18/ Anticipazioni episodio 2 settembre: Bishop e Torres versione food blogger

NCIS 18, anticipazioni episodio 2 settembre

Come stelle nell’oscurità, questo è il titolo del nuovo episodio di NCIS 18. Chi ha seguito la serie la settimana scorsa sa bene che non è andata in onda e che l’episodio inizialmente pensato per giovedì scorso, lo vedremo questa sera a partire dalle 21.20 circa proprio su Rai2, salvo cambiamenti. Il team si troverà per le mani un caso di omicidio legato, in qualche modo, ad un ragazzo delle consegne, o almeno così sembrerà in un primo momento. A finire sull’asfalto è stato il Sottufficiale Martin Delfino trovato morto in un fugone di una ditta di prodotti surgelati.

Il mezzo solitamente è affidato ad un giovane autista, Reilly, che ammette di non sapere come il cadavere sia finito lì. Le cose si complicano quando Gibbs e i suoi scoprono che la vittima aveva in programma un viaggio per una breve missione ma che prima di partire aveva deciso di aiutare il cugino Seasn, il proprietario di un chiosco di mais, Killer Korn.

NCIS 18, Bishop e Torres food blogger per risolvere un omicidio

Prenderà il via proprio da qui il nuovo episodio di NCIS 18 in cui la squadra andrà al camion di Kosmic Korn ma solo per scoprire che il proprietario è troppo impegnato in quel momento per parlare e così Bishop e Torres si fingeranno food blogger offrendosi di aiutare con il suo camion per avere uno scoop su ciò che accade dietro le quinte. Cannizaro non sa che si tratta di agenti federali e così ha permesso loro di entrare nel suo camion di cibo.

Una volta a bordo i due troveranno tracce di sangue e questo basterà per trattenere Cannizaro e interrogarlo. Troveranno davvero quello che cercano? In realtà la vittima potrebbe essere finita nel bel mezzo di una faida tra due attività commerciali in competizione tra loro, questo gli è costato la vita?

