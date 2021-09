NCIS 18/ Anticipazioni episodio oggi, 9 settembre: patata bollente per Gibbs

NCIS 18, anticipazioni episodio oggi, 9 settembre

Lucy e Uno strano presentimento, sono questi i titoli degli episodi di NCIS 18 in onda oggi, 9 settembre, su Rai2. Dopo i primi sussulti di due settimane fa, la serie ha finalmente preso il via ufficialmente e dopo il successo di giovedì scorso, adesso i fan sono pronti a capire cosa ne sarà dei loro protagonisti. Ad aprire la serata sarà l’episodio dal titolo Lucy in cui il nostro Gibbs si ritroverà per le mani una vera e propria patata bollente. A sconvolgente la vita di tutti, e degli stessi spettatori, sarà il momento in cui un missile finirà fuori strada quando un convoglio della Marina si è visto tagliata la strada da un cane.

Le cose sono davvero come sembrano? La risposta è no ovviamente visto che Gibbs, arrivato sulla scena, si ritrova per le mani una femmina di pitbull ferita da un colpo di pistola e tutto sembra portare ad un losco giro di combattimenti clandestini e ad un certo Luke Stana (Max Adler) incline a sparare ai cani per poi annegarli. Al suo cospetto Gibbs perderà il controllo rischiando davvero molto grosso.

NCIS 18, Pam Dawber di Mork & Mindy guest star

Prende il via proprio dalla reazione violenta di Gibbs questa nuova serata in compagnia di NCIS 18 che continuerà poi con un secondo episodio dal titolo Uno strano presentimento in cui guest star della puntata sarà Pam Dawber (nota per il suo ruolo di Mindy McConnell in Mork & Mindy). Per via di quello che è accaduto con Gibbs lui e la squadra si ritrovano assegnati alla sicurezza anti-Covid durante un summit tra Stati Uniti e Yemen presso l’alloggio del Segretario della Difesa McClane.

Ad occupare il posto del nostro team ci penseranno Tyler e Sawyer e saranno loro a prendere le redini delle indagini sulla morte di un vice caporale dei Marine. Siamo sicuri che questo in qualche modo sarà legato alla “nuova” attività di Gibbs e i suoi, come finirà?

