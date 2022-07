NCIS 19/ Anticipazioni 15 luglio: un caso personale per McGee

NCIS 19, anticipazioni episodio 15 luglio: McGee al lavoro su un caso personale…

Le anticipazioni dell’episodio di NCIS 19, dal titolo L’età difficile, e in onda stasera 15 luglio su Rai2, ci rivelano che McGee prenderà a cuore il caso su cui la squadra sta indagando. Un gruppo di adolescenti ribelli compie una serie di irruzioni in alloggi militari a Quantico, e ciò mette in guardia tutti alla Marina, perché è un chiaro allarme di falla nella sicurezza.

Durante le indagini, McGee stringe un legame molto forte con Teagan Fields, uno dei ragazzi che avevano creato un software per generare codici QR falsi affinché riuscissero ad ottenere l’accesso a Quantico, e prende il caso molto sul personale. NCIS 19 va in onda ogni venerdì sera, in prima serata, su Rai2. La serie tv di genere crime è trasmessa sul network americano CBS dal 2003, e ha all’attivo due spin-off: NCIS Los Angeles e NCIS Hawaii.

NCIS 19, dove eravamo rimasti: Torres tormentato dai sensi di colpa

Nel precedente episodio di NCIS 19, Reymundo Diaz, un famigerato trafficante d’armi che Torres aveva fatto rinchiudere dopo un periodo sotto copertura, riesce a scappare di prigione e ora è in cerca di vendetta proprio contro l’agente. Mentre era sotto copertura, Torres si era innamorato della cugina di Diaz, Maria, e i sensi di colpa per averla lasciata sotto il programma di protezione testimoni non lo abbandona da anni. Per Torres è un periodo molto difficile dal punto di vista personale, come abbiamo visto nella sua ultima missione alle Hawaii, e ciò va anche a influire il suo lavoro nel campo.

Nel cast di NCIS 19 troviamo: Sean Murray nei panni del protagonista Timothy McGee; Wilmer Valderrama è l’agente Nick Torres; Emily Wickersham è l’agente Eleanor Ellie Sloane; Rocky Conroll è l’agente Leon Vance; Brian Dietzen è James “Jimmy” Palmer; e Katrina Law interpreta l’agente speciale Jessica Knight.











