NCIS: Hawai’i/ Anticipazioni puntata 1 luglio 2022: dramma per Alex, Kai si sbilancia con Melanie

NCIS: Hawai’i, anticipazioni puntata 1 luglio 2022

Questa sera, 1 luglio 2022, in prima serata su Rai2 torna l’appuntamento doppio con NCIS, nella sua serie principale e con lo spin off dal titolo NCIS: Hawai’i. Concentrandoci proprio su questo secondo, questa sera è prevista la messa in onda dell’episodio 19 della prima stagione, dal titolo I Predatori. Anche questa volta i protagonisti dell’amata serie TV dovranno fare i conti con una missione molto complicata e non senza imprevisti.

NCIS 19/ Anticipazioni puntata 1 luglio: Reymundo Diaz torna libero, Torres a rischio

Questa la sinossi del 19esimo episodio di NCIS: Hawai’i, in onda su Rai2 alle 22.10 circa: “La squadra NCIS indaga su un naufragio di una nave che trasportava animali esotici e che ora mette a rischio la fauna selvatica di Oahu. Alex subisce un infortunio che mette fine alla sua carriera e Kai chiede a Melanie un appuntamento”.

New Amsterdam 4/ Anticipazioni puntata 1 luglio: Vijay muore, Max torna a New York

NCIS: Hawai’i, come seguire l’episodio in diretta streaming

Serata tutta dedicata alle indagini, all’azione e alla suspense quella di Rai2 di oggi, 1 luglio 2022. Dopo gli appuntamento con NCIS 19 e NCIS: Hawai’i, a partire dalle 22:55, seguirà un doppio episodio in prima tv dell’ottava stagione di The Blacklist. Per chi non potrà seguire l’appuntamento su Rai2, ricordiamo che gli episodi delle serie TV elencate sono disponibili anche su Raiplay.

Ma qual è il cast di NCIS: Hawai’i? Vanessa Lachey guida il cast nei panni dell’agente speciale in carica Jane Tennant, Alex Tarrant interpreta Kai Holman, Noah Mills interpreta Jesse Boone e Yasmine Al-Bustami interpreta Lucy Tara. La prima stagione vede anche Jason Antoon nei panni di Ernie Malik e Tori Anderson nei panni di Kate Whistler. Le guest star dell’episodio 19 sono Seana Kofoed, Anthony Ruivivar, Alisa Allapach e Charley Koontz.

Anticipazioni New Amsterdam 4, puntata 8 luglio/ Helen ricoverata in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA