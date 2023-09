NCIS Hawaii, anticipazioni puntata 8 settembre/ L’arrivo di Parker dopo il rapimento di Jane, Jimmy e Sam

NCIS Hawaii, anticipazioni puntata 8 settembre

Serata di grandi indagini quella che Raidue propone oggi, venerdì 8 settembre, ai propri telespettatori. Dopo la messa in onda del quattordicesimo episodio della ventesima stagione di NCSI dal titolo “Vecchie ferite” con al centro l’omicidio di un giovane ufficiale della Marina che riporta a gallo un fatto del passato molto doloroso, la serata continuerà con due episodi di NCSI Hawaii che racconta le vicende di una squadra di agenti del servizio investigativo criminale navale che lavora presso l’ufficio di Pearl Harbor e che indaga sui crimini legati all’esercito e alla sicurezza nazionale.

Alle 22.05, andrà in onda il quattordicesimo episodio della seconda stagione dal titolo “Doppia colpa”. A seguire, Raidue ripropone l’episodio 9 della prima stagione dal titolo “L’impostore”.

Le trame degli episodi della puntata di NCIS Hawaii dell’8 settembre

Nell’episodio di NCSI Hawaii 2 dal titolo “Doppia colpa”, una rapina a mano armata a casa di un capitano della Marina e finita in un duplice omicidio, riapre un vecchio caso avvenuto anni prima. All’epoca, Sean Clark, braccio destro dell’ammiraglio, aveva confessato, ma le nuove prove raccolte dalla squadra rimettono tutto in discussione. Nel frattempo, Jane, Jimmy e Sam sono stati rapiti e Parker arriva alle Hawaii per condurre le indagini. Morgan Miller, una contractor corrotta della C.I.A., s’infiltra nella squadra.

Alle 22.55, va in onda l’episodio della prima stagione dal titolo “L’impostore” incentrato sulla figura di Suzuki Kazutoshi è un giapponese mandato negli Stati Uniti all’età di dieci anni a lavorare nelle piantagioni di ananas. Durante la Seconda Guerra Mondiale, scelse di diventare una spia americana.

Come vedere in diretta streaming NCIS Hawaii

Come per tutti i programmi e le serie tv della Rai, grazie a Raiplay, gli episodi di NCIS Hawaii in onda questa sera e quelli già trasmessi posso essere visti sia in diretta televisiva su Raidue che in diretta streaming contemporaneamente alla diretta in tv o in un momento successivo.

