NCIS New Orleans 5/ Anticipazioni oggi 23 luglio: il Procuratore è un assassino?

Nella seconda serata di Rai 2 di oggi, giovedì 23 luglio 2020, andrà in onda un nuovo episodio di NCIS New Orleans 5 in prima Tv assoluta. Sarà l’ottavo, dal titolo “I re Aztechi“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: un’auto a folle velocità si schianta contro un altro veicolo parcheggiato. Un giovane sottufficiale cerca di soccorrere il guidatore, ma saltano entrambi in aria a causa di una bomba. Paul Franka e Kyle Jones sono stati uccisi grazie ad un ordigno artigianale attivato da remoto. Patton (Daryl Mitchell) scopre che Franka faceva parte della SAO, una comunità creata per combattere le ingiustizie sociali. Pride (Scott Bakula) si offre volontario per parlare con Bernadine (Rebecca Wisocky), visto il rapporto di amicizia che li lega. La donna gli fornisce il nome di Yazmine (Medalion Rahimi), l’ex fidanzata di Franka e ormai uscita dal gruppo a causa della sua tendenza alla violenza.

La ragazza rivela invece che sono presenti altre tre bombe in città: Hannah (Necar Zadegan) sfrutta i suoi punti deboli durante l’interrogatorio, grazie alla sua esperienza nel campo. I suoi tentativi però falliscono, mentre Sebastian analizza le tracce di esplosivo trovate sulla scena del crimine per trovare una pista. Ottenuto il suo fascicolo, Hannah mette di nuovo sotto torchio Yazmine e scopre che ha un forte legame con Bernadine. Più tardi, Pride ritorna da Bernadine per spingerla ad essere del tutto sincera con lei. La donna rivela di aver visto in Yazmine di aver cercato di aiutare la ragazza in ogni modo. La sospettata invece confessa ad Hannah di aver creduto alle parole di Bernadine, soprattutto quando le diceva di voler essere il suo mentore. Poco dopo, la squadra scopre un collegamento fra Bernadine e un’esplosione avvenuta in passato.

La donna però intuisce tutto e punta la pistola contro Pride, anche se quest’ultimo le propone di aiutarlo a trovare le altre bombe. Messa alle strette, la squadra organizza un inganno per far crollare una delle due sospettate. Bernadine però confessa di aver scoperto che Yazmine stava acquistando del materiale esplosivo e che ha cercato di fermarla. L’unico indizio è lo zoo. Nel frattempo, Hannah confessa alla giovane sospettata di avere una figlia e di non vederla molto spesso per via di alcune ragioni.

Dopo aver disattivato una bomba, la squadra decide di far incontrare mentore e allieva nella speranza che Yazmine possa parlare. Poco dopo, esplode un’altra bomba e la ragazza rivela di aver piazzato l’ordigno al museo. Non sa che in realtà ha si tratta di una messinscena per farla parlare. A fine caso, Gregorio (Vanessa Ferlito) decide di chiedere ad Hannah qualcosa di più sul suo ex, a cui ha mentito negando di trovarsi in città. Il capo rivela allora di non avere il coraggio di affrontare lo sguardo dei suoi affetti.

NCIS NEW ORLEANS 5, ANTICIPAZIONI DEL 23 LUGLIO 2020

EPISODIO 8, “I RE AZTECHI” – Il Sergente Kate Dunn viene ucciso mentre si trova all’esterno di un edificio scolastico: stava insegnando ad una classe speciale quando l’assassino l’ha pugnalata diverse volte alla schiena. Grazie ad una testimone, si scopre che uno degli studenti, Matteo Diaz, provava del rancore nei confronti della vittima. Pride e LaSalle riescono a catturarlo ma non fanno in tempo a chiedergli nulla. Il detective Carter si presenta infatti poco dopo e rivela che Matteo è il suo informatore. Il ragazzo sta collaborando per incastrare una banda, gli Aztec Kings. In seguito, la squadra scopre che Carter non ha portato Matteo dal procuratore distrettuale, ma che lo ha fatto entrare in una struttura, in attesa dell’espulsione.



