NCIS New Orleans 6/ Anticipazioni episodio oggi, 29 agosto: chi ha rapito Nora?

NCIS New Orleans 6, anticipazioni episodio oggi, 29 agosto

L’inganno perfetto è il titolo del singolo episodio di NCIS New Orleans 6. La serie torna nel prime time di Rai2 proprio oggi, 29 agosto, in coppia con i soci di NCIS Los Angeles ad un passo dal finale della prossima settimana. Lo show va verso la conclusione di questa stagione e questo significa che i colpi di scena non mancheranno a cominciare da oggi quando, per impedire un rapimento, Sebastian viene ferito.

Toccherà al team partire alla ricerca dei rapitori con la speranza di salvare la donna scomparsa, ci riuscirà? Una donna è stata rapita sotto gli occhi di Sebastian e Patton, i due cercheranno di intervenire per salvare la giovane donna ma il primo finisce giù dalle scale portando a casa costole rotte e contusioni varie. Toccherà a lui fornire i dettagli alla sua squadra una volta arrivato ospedale consapevole di doversi fare da parte fino alla sua guarigione.

NCIS New Orleans 6, Nora lavora per la DIA?

Il caso finisce nelle mani del team di NCIS New Orleans 6 che metterà insieme i pezzi del puzzle a cominciare dalla vittima del rapimento, Nora Moncado, figlia unica senza una famiglia o rancore nella sua vita. La donna è una specialista della sicurezza e lavora per diverse aziende ed era in città per una conferenza.

Tutto sembra davvero troppo normale e così Patton è convinto che ci sia dell’altro e continuerà a scavare per scoprire quello che la donna nasconde nella sua vita fino a quando non verranno a galla dei pagamenti segreti effettuati a Nora da una società di comodo e il fatto che un’altra agenzia governativa sta lavorando sul caso, la DIA. L’agenzia vorrà prendere il controllo sul caso ufficialmente perché sosteneva che coinvolgesse la sicurezza nazionale, forse anche lei è una di loro ed è stata rapita per questo?

