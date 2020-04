N’Dicka al Milan?/ Calciomercato, rivoluzione in difesa: è caccia al francese

Pubblicità

Pure in questo periodo di grande incertezza per il calcio italiano, pure in casa rossonera si lavora già per la prossima stagione e la prossima sessione di calciomercato, che a quanto pare sarà ben sfruttata per la dirigenza per avviare una mini rivoluzione nella difesa del Diavolo. Di fatto quello arretrato rimane un reparto un po’ scricchiolante per i rossoneri, specie in vista della prossima finestra di contrattazione, dove molti potrebbero fare le valigie. Come ci ricorda oggi il portale calciomercato.com, nello spogliatoio di Pioli, sono ben in tre a dubitare della propria permanenza e dunque Musacchio (sul mercato) Kajer (riscatto a rischio) e Romagnoli (possibile mancato rinnovo di contratto): diventa dunque necessario pensare a un innesto e tra i tanto nomi vagliati certo merita spazio quello di Evan N’Dicka, difensore dell’Eintracht. Il nome del francese non è nuovo ma già da qualche tempo è stato accostato ai rossoneri, che attraverso il proprio capo osservatori Jeoffry Moncada stanno tenendo sempre d’occhio il talento francese.

N’DICKA AL MILAN? L’EINTRACHT CHIEDE PERO’…

Per il momento dunque l’approdo di N’Dicka al Milan è poco più di una semplice indiscrezione di calciomercato, ma pare certo che, non appena ve ne saranno le condizioni, la dirigenza del Diavolo farà sul serio per il cartellino dl giovanissimo francese, già finito però nel mirino anche di Liverpool, Arsenal e Psg. Dopo tutto il talento del giocatore classe 1999 è indiscutibile: N’Dicka (in passato accostato anche all’Inter) è difensore centrale che all’occorrenza può spostarsi anche sulla corsia mancina (è pure mancino di piede come Romagnoli) e pure è perfetto per un sistema a 4. A pesare però sull’ipotetica trattativa è il prezzo del cartellino, che l’Eintracht non valuta per meno di 25 milioni di euro: una cifra troppo alta per i rossoneri, che pure vantano un canale preferenziale e ottimi rapporti con la controparte tedesca (specie dopo lavare Andrea Silva-Rebic). Può dunque ancora accadere di tutto.



