Ndombele all’Inter?/ Calciomercato: Skriniar o Perisic nell’affare

Ndombele all’Inter è una pista di calciomercato che potrebbe farsi interessante perché la società nerazzurra ha scelto di provare davvero a prendere un centrocampista fisico. Un identikit tracciato da Antonio Conte, che come sappiamo punta molto su giocatori forti fisicamente nel cuore della mediana – si pensi ad Arturo Vidal tanto per fare un nome spesso accostato all’Inter – e raccolto da Beppe Marotta e Piero Ausilio, che stanno lavorando su più piste, tra cui però Ndombele del Tottenham sembra essere in primo piano, come riferisce calciomercato.com. In effetti in questo momento Tanguy Ndombele è una priorità per il centrocampo dell’Inter, il francese classe 1996 aveva incantato a Lione e infatti Ausilio lo segue già da diverso tempo. Lo scorso anno tuttavia ci ha investito molto il Tottenham, quasi 60 milioni bonus compresi che hanno portato Ndombele a Londra; ma tra il giocatore e José Mourinho il rapporto non è mai decollato, tanto che ora un addio agli Spurs è considerato più che possibile e la destinazione futura di Ndombele potrebbe essere proprio l’Inter.

NDOMBELE ALL’INTER? POSSIBILE SCAMBIO CON SKRINIAR O PERISIC

Ecco perché gli Spurs valutano la cessione di Ndombele, ma senza voler fare sconti o regali. Il Tottenham potrebbe gradire degli scambi, ci ha provato ad esempio con il Barcellona ma senza trovare soluzioni fino a questo momento. I rapporti tra Tottenham e Inter sono buonissimi dopo l’affare Eriksen, così è nata l’idea di sedersi a un tavolo nei prossimi giorni per studiare un possibile scambio. Un nome gradito a Mourinho – alla ricerca di un sostituto di Vertonghen in difesa – è quello di Milan Skriniar. Il difensore slovacco non è più incedibile per i nerazzurri e potrebbe lasciare l’Inter, ma c’è da capire quale valutazione dei due giocatori verrà fatta da entrambe le parte. Un altro nome è quello di Ivan Perisic, ancora di proprietà dell’Inter: il croato è un’idea che piacerebbe allo Special One, ma la priorità di Perisic è per il Bayern Monaco e solo qualora sfumasse il riscatto si potrebbe aprire la trattativa col Tottenham con uno scambio con Ndombele sul tavolo. Sembra invece per ora escluso Marcelo Brozovic da queste ipotesi di scambio, ma di certo possiamo dire che in questa fase una delle priorità per il calciomercato Inter a centrocampo è senza dubbio proprio Ndombele. La trattativa con il Tottenham entrerà nel vivo?



