Nek e Francesco Renga, la verità dietro al nuovo duo/ “Non seguiamo logiche discografiche, ma..”

Francesco Renga e Nek si raccontano: l’intervista rivelatrice del duo made in Italy

Francesco Renga e Nek si preparano per il ritorno live con il tour in duo – “RN tour 2023”-. Non a caso, in occasione di un’intervista esclusiva concessa all’inserto Specchio su La stampa, si dicono degli artisti ribelli e non uniformati alle logiche discografiche vigenti nell’industria musicale attuale.

Ma non solo. In replica ai quesiti della stampa si raccontano rivelando la verità che si cela dietro il loro sodalizio musicale, che per la stagione estiva li vede protagonisti del singolo in duetto dal titolo Il solito lido, verso la pubblicazione di un album sempre in duo.

“Cantiamo con ironia i nostri cinquant’anni”, fanno sapere i cantautori tanto attesi al via del loro tour di coppia, che via Instagram si fa virale con tanto di hashtag “RN tour 2023”. In un video condiviso in nome e per conto del duo sul profilo Instagram di Nek, i due cantautori del pop rock made in Italy si dicono pronti a regalare al fan un live con protagoniste le loro canzoni di successo, aprendo anche alle contaminazioni, nuovi remix e altre rarità in esclusiva, che non escludono quindi versioni nuove della loro musica.

Francesco Renga e Nek verso il rilascio del nuovo album

Nell’attesa generale dei fandom dei due artisti, per il via a tour in partenza a Roma nella giornata del 2 luglio 2023, Francesco Renga quindi ammette di essere da sempre un estimatore di “Laura non c’è”, pezzo cult di Nek: « Era pop con la “p” maiuscola, fatto bene e suonato divinamente. Ma non potevo dirlo: gli altri rockettari mi avrebbero linciato. Ascoltavo e canticchiavo Laura non c’è segretamente: la dedicai anche a una fidanzatina dell’epoca».

Neanche l’altro cantautore italiano, Nek, lesina dichiarazioni sul conto di Francesco Renga, piuttosto lusinghiere, lasciando intendere in particolare che avrebbe rubato Favole alla discografia del collega. Come se non bastasse, inoltre, nell’intervista esclusiva di coppia, Francesco Renga e Nek confermano si avere in cantiere il rilascio di un album che possa suggellare il loro duo in musica.

Nel frattempo, inoltre, mentre i due artisti non escluderebbero la loro eventuale candidatura in duo la Festival di Sanremo 2024, fa rumore nel web l’indiscrezione su Carola Viola Carpanelli e il possibile rifiuto al trono di Uomini e donne.













