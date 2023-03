Nek e Francesco Renga: “Siamo veri amici”/ “Abbiamo un’energia esplosiva!”

Nek e Francesco Renga sono stati intervistati a “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di oggi, 19 marzo 2023. I due cantanti, a proposito del loro sodalizio, hanno specificato che si tratta di “un’amicizia vera, non di facciata come quelle che si vedono in questo ambiente. Il nostro rapporto si è radicato grazie al trio con Max Pezzali e abbiamo cominciato a frequentarci anche fuori dal lavoro”. Recentemente, pochi mesi fa, Nek ha fatto uscire un album sui 30 anni di carriera: “Francesco è venuto a cantare un mio pezzo e da quel momento abbiamo cominciato a scambiarci le canzoni che avremmo voluto inserire nei nostri nuovi album”.

NEK E FRANCESCO RENGA: “TUTTI CI DICONO CHE, QUANDO SIAMO INSIEME, SI CREA UN’ENERGIA ESPLOSIVA”

Successivamente, Francesco Renga ha specificato che con Nek è nato “tutto passo a passo. Ci siamo detti, a un certo punto: facciamo qualcosa che scompagini tutto e facciamo un repertorio condiviso. Comunque, al di là dell’amicizia e dell’affinità delle nostre due vocalità, tutti quanti ci ripetono che, quando siamo insieme, si crea un’energia esplosiva e dirompente”. Un difetto che si riconoscono a vicenda? “Francesco è smemorato”, Filippo (Nek) “è pignolo”.

