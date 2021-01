Nek, l’incidente/ “Dopo oltre undici ore d’intervento sono riusciti a salvarmi la mano”

Nek è tra gli ospiti del nuova puntata di Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Si tratta della prima intervista del nuovo anno per il cantante di “Laura non c’è” che per la prima volta racconterà del terribile incidente alla mano dello scorso novembre che l’ha costretto ad un’operazione d’urgenza. A rivelarlo in quell’occasione è stato proprio il cantante che sui social ha postato una foto scrivendo: “Ciao a tutti! Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo negli ultimi giorni… Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi trovo in ospedale ricoverato dopo aver subito un intervento alla mano”.

Per fortuna è andato tutto nel migliore dei modi e per l’occasione Nek racconterà in studio le sue attuali condizioni post intervento e terapia di riabilitazione. Una cosa è certa il 2020 è stato un anno davvero difficili per il cantante come ha ricordato lui stesso sui social: “è stato un anno difficile, inutile negarlo. Il 2020 ci ha segnati nel profondo”, dichiara Nek, “Voglio augurare a ciascuno di noi che questo 2021 sappia essere impegno, coraggio e, in qualche modo, un nuovo inizio. Perché passo dopo passo si riparte sempre, anche quando la strada è ancora molto lunga…”.

Nek e l’incidente alla mano: “ho avuto il sangue freddo di prendere l’auto e di guidare fino al Pronto Soccorso di Sassuolo”

Nek a Verissimo ha raccontato il suo terribile incidente alla mano. “Se fossi rimasto più del dovuto nella mia casa in campagna, in attesa dei soccorsi, nel peggiore dei casi sarei morto dissanguato, nei migliori avrei perso i sensi. Invece, ho avuto il sangue freddo di prendere l’auto e di guidare fino al Pronto Soccorso di Sassuolo” – ha rivelato il cantante che è entrato nei dettagli raccontando “mi sono tagliato la mano con una sega circolare in un momento di distrazione. Tutte le dita sono rimaste danneggiate ma, in particolare, l’anulare è quasi saltato via e il dito medio per metà, ma – prosegue – dopo oltre undici ore d’intervento sono riusciti a salvarmi la mano”. Un intervento d’urgenza e una lunga degenza per il cantate che ora si sta sottoponendo a un lunghissimo percorso di riabilitazione: “mi sento come un bambino, perché riprendo un po’ di mobilità della mano ogni giorno. Ho ancora dei momenti di sconforto, soprattutto alla mattina, perché rimettere in moto la mano è molto fastidioso e poi, per me che non ho pazienza, è una prova ancora più dura”. Per fortuna a stargli accanto la famiglia: “se non avessi avuto vicino loro sarei caduto in depressione, sarebbe stato tutto più complicato”.



