Nek/ L’incidente, il rapporto con la moglie Filippo Neviani e il nuovo progetto con Renga…

Nek, trent’anni di carriera un grande traguardo: “Ma ci sarà energia nuova”

Trent’anni di carriera e non sentirli. Filippo Neviani, in arte Nek, non ha alcuna intenzione di sedersi sugli allori e dopo aver raggiunto un grande traguardo artistico, guarda avanti e pensa al domani con fiducia. Non a caso, il 2023 sarà un anno ricco di appuntamenti per il cantante emiliano, che sta lavorando ad un importante progetto assieme a Francesco Renga. Filtra ancora pochissimo in merito, ma la conferma di qualcosa di eccezionale è arrivata sul palco di Perugia in occasione de L’Anno che Verrà, il programma andato in onda la notte di capodanno. “Non possiamo ancora dire molto”, hanno commentato all’unisono i due cantanti, alimentando l’interesse nei confronti di un progetto che si prospetta alquanto interessante.

Ricordiamo che due artisti hanno recentemente collaborato al brano Dimmi Cos’è, nuova versione della canzone uscita nel 1996, riproposta appunto nell’album in cui l’artista emiliano ripercorre le principali tappe della sua vita e della sua carriera. Perché l’importante è resistere, ha detto in una bella intervista proposta qualche settimana fa da rockol.it.

Nek: la musica, la moglie e le figlie come stella polare della sua vita

Da “Laura non c’è” a “Lascia che io sia”, Nek ha sfornato una serie di canzoni che sono rimaste impresse nella memoria dei fan. Generazioni diverse che hanno amato in egual misura i suoi più grandi successi. Tra i pezzi indimenticabili, di sicuro, anche “Sei grande” e “Almeno stavolta”. Ma si potrebbe proseguire oltre. “Il mio è un bilancio positivo, attivo, nonostante la musica si evolvesse sono arrivato fino a qui, magari ora ci sarà energia nuova e si aprirà una prospettiva diversa che non passa per forza dalla musica, ma la musica ci sarà sempre”, ha raccontato Nek.

Di sicuro non lo vedremo impegnato in gara al Festival di Sanremo, dove si vociferava potessero approdare. Nel suo futuro a breve termine c’è sicuramente tanta musica, ma anche l’amore con la sua Patrizia. Presente anche lei sul social con oltre 30 mila seguaci, la moglie di Nek e le figlie sono un punto di riferimento importante per il cantante, che da qualche tempo a questa parte sta molto in guardia per proteggerle dai suoi stessi errori. “Le volte che ho preso questo gioco sottogamba sono state quelle in cui mi sono fatto più male, con il rischio di conseguenze pesanti”, ha raccontato tornando sul rapporto “insidioso”, instaurato in passato con alcune fan.











